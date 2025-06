Hit fotka Dina Merlina i Ele Dvornik! Mreže gore zbog jedne stvari: Avetinja... (FOTO)

Ela Dvornik, ćerka pokojnog Dina Dvornika, veoma je aktivna na društvenim mrežama, a mnogima je jedna od omiljenih influenserki.

Redovno objavljuje trenutke iz svakodnevnog života, ali i fotografije sa raznih gradskih dešavanja na kojima se pojavljuje.

Sada je sve iznenadila jednim nesmotrenim potezom.

Naime, Ela je okačila sliku sa pevačem Dinom Merlinom gde ne skida osmeh lica od sreće. I sve bi ovo bilo idilično da nije preterala sa ulepšavanjem fotografije. Do te mere je sredila svoje lice, da je mahinalno uništila Merlina, te pevač izgleda skroz izobličeno.

Korisnicima društvenih mreža ovaj detalj nije promakao, te su odmah počeli sa komentarima i prozivkama.

- Koliko se ova avetinja fotošopirala, Dinu iscurilo oko - bila je jedna od objava.

Ela je neko ko nema problem da se snimi u kućnom izdanju i to bez trunke šminke, te je ova objava iznenadila sve.

Podsetimo, Ela se nedavno razvela sa bivšim partnerom sa kojim se sudi zbog miliona.

Dvornikova je jednom prilikom rekla kako su ona i Charles pet godina tražili kuću, i to od Kvarnera do kraja Istre. U Balama su pronašli mir, plaćala je kredit manje nego što bi plaćala stan u Zagrebu, a komšije su joj više puta poželele dobrodošlicu. Nikada je nije bilo strah da napusti Zagreb, a Istra je bila pun pogodak. Više fotografija kuće u Balama pogledajte u galeriji:

„Pljunem na Italiju s prozora. Pevaju mi ptice, cvrče, kristalno čisto nebo, vidim zvezde, ima svakakvih insekata, ali čak ni oni mi ne smetaju. Deca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni da zamislim. Veliki grad mi nikada neće zameniti kvalitetu života koju imam ovde. Tri minute do prodavnice, tri minute do pošte, dve minute do gradonačelnika, minuta i po do tri restorana, poslastičarnice i vrhunskog koktel-bara, 37 sekundi do vrtića pešice... Plaža gde god se okrenem! Nisam sela u auto osim kad sam morala u Zagreb. Podcenila sam život na 'selu', ali mi je izuzetno drago da sam sada deo njega“, govorila je.

Autor: N.B.