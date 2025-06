Nekada bio bucko a sada zver: Evo kako izgleda sin Natalije i sanija Trik FX za kojim žene lude (FOTO)

Popularni bračni par Natalija i Sani Ibraimov, osnivači grupe "Trik Fx" godinama uživaju u braku iz kog imaju sina Dejana koji ne voli da javni život, te nije krenuo stopama poznatih roditelja.

Ranije je imao višak kilograma, ali je onda u jednom trenutku odlučio da se dovede u red, pa doslovno ne izlazi iz teretane.

Dok se njegovi roditelji bave javnim poslom, on je izabrao drugačiji put i njegova ljubav je sport.

Na njegovom telu se svaki mišić ocrtava, a jasno se vide i pločice na stomaku. Svemu tome može da zahvali strogoj disciplini, zdravoj ishrani i redovnoj vežbi.

- Do ovog izgleda sam došao napornim radom i disciplinom. Bez suplementacije i dizanjem tegova verovali ili ne. Potrebno je mnogo verovanja u sebe i naporan rad da se dođe do ovakvih rezultata, i baš zato što drugi nisu nikad verovali u mene ja nikad nisam odustao - napisao je on i dodao:

- Uvek sam želeo da dokažem suprotno onima koji su mi govorili da neću uspeti (kradljivcima snova) i dokazao da je ipak moguće ako se dovoljno trudiš i ulažeš vremena u to nešto. Kad mi je teško prisetim se starih dana kad sam samo 1 zgib jedva mogao da uradim i šta sam sve postigao samo što sam verovao u sebe - zaključio je on.

Cela porodica izgleda odlično, a da zajedno vode računa o izgledu pokazuje i telo Natalije, koja je nedavno pozirala u kupaćem kostimu.

