Pokazala lice bez šminke: Ksenija Knežević oduševila pratioce, ovako izgleda u kućnom izdanju (FOTO)

Nekadašnja članica grupe Hurricane, Ksenija Knežević, važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na javnoj sceni.

Nakon izlaska iz grupe i singlova koje je izbacila, rešila je da se povuče sa scene i kako je sama rekla, razmisli šta joj je najbolje činiti.

Neretko se oglašava na Instagramu, a sada je hrabro pokazala lice bez trunke šminke.

Ksenija se snimala pod zracima sunca, te joj se svaka pora videla, ali i pegice koje do sada nismo imali prilike da vidimo. U prvom planu su bile njene specifične plave oči.

Podsetimo, nedavno je govorila o svom ocu i odrastanju.

- Ja sam dete iz lude porodice, iz m(j)ešovitog braka i stvarno je kod nas uvek veselo. Naši kućni prijatelji najbolje znaju kako je kod nas u kući, samo pozitiva, uvek je prisutna pesma.

- Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh.



Autor: N.B.