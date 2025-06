Pevač prisustvovao POROĐAJU, pa podelio SLIKE SA LICA MESTA: Obratio se muškarcima, pa poslao MOĆNU PORUKU: Iskreno bih vam preporučio... (FOTO)

Popularni pevać Aleksa Perović nedavno je podelio slike sa porođaja kom je prisustvovao.

Perovič je na društvenj mreži Instagram objavio fotografije sa porođaja uz emotivni tekst:

- Ne znam kako bih vam opisao osećaj biti tu, na izvoru života.. Ne znam zapravo ni kako bih započeo ovu objavu pa pišem šta god mi padne napamet. Emocije i utisci se još uvek sumiraju. A ono što mi prvo dolazi jeste zahvalnost i divljenje za moju ženu. Hvala ti, ljubavi, što si bila hrabra, prisutna i saradljiva sa svim divnim ljudima iz bolnice, a o njima ću u nastavku -započeo je Perović, pa nastavio:

- Hvala ti što si nam na svet donela tu malu, a veliku dušu i siguran sam da ćeš biti najbolja majka na svetu! Rekoh ti još pre neku noć koliko sam siguran u tebe. Hvala ti na emocijama koje nisam ni znao da mogu da doživim. Sad ga pazi tamo još malo sama jer kad dođe u tatine ruke, to je to! Posebnu zahvalnost dugujem doktoru na svemu učinjenom i na porođaju i pre samog porođaja -naveo je Perović u opisu objave.

- I za kraj, muškarci, iskreno bih vam preporučio da budete tu u ovom momentu. To je bukvalno jedinstveno iskustvo koje čak i pored truda da vam dočaram znam da neću uspeti. I ne slušajte one što vam kažu kako očevima nije mesto tu i kako ne treba da vide sve to itd. Tih priča sam se naslušao previše a to je dolazilo isključivo od žena čiji muževi nisu hteli da budu tu ili od onih koji to nikada nisu probali pa samo nagađaju. Od 20 ljudi sigurno mi je makar 18 reklo da ne treba da budem tu. Ali evo još jednog primera kako većina ne mora biti u pravu! Budite tu - poručio je Perović.

Razveo se u tajnostiPevač Aleksa Perović (29) 2023. godine se razveo od supruge Milice, s kojom ima dve ćerke, a u martu ove godine je stao na ludi kamen sa izabranicom Isidorom.Aleksa je sudbonosno ‘da’ u krugu prijatelja i porodice, a tim povodom je napravio žurku gde su se veselili do jutra.Aleksa je otkrio i kako je uspeo da se razvede u tajnosti i da se u medijima ne zna ništa o toj temi dok njegovog objavljivanja.- Nismo ni želeli da tako bude. Svi hvale način na koji mi komuniciramo i danas i način na koji smo to saopštili. Ne želim da gradim karijeru na bilo kakvim skandalima, nisam to radio ni pre, kada sam imao više prilike za to – ispričao je on.

Autor: Pink.rs