GREJALA SAM VODU U ŠERPI, PA SE POLIVALA... Rada Manojlović tuš prvi put videla kod drugarice, otkrila doživljaj prvog susreta sa PRAVIM KUPATILOM

Pevačica Rada Manojlović ne krije da potiče iz porodice koja nije imala bogatstvo, te u domu nije imala čak ni osnovne stvari, kao što su kupatilo i toalet.

Kako je i ranije govorila, imala je veoma srećno detinjstvo iako je nemaština bila prisutna sve dok se nije proslavila u "Zvezdama Granda".Gostujući u jednoj emisiji, Rada je otkrila da je tuš i kupatilo prvi put videla kod drugarice, te joj je bilo nepojmivo i nejasno kako se uopšte to koristi.

- Je l' se sećaš možda kada si se prvi put okupala u kupatilu, jer si govorila o tome da si otišla kod drugarice i da ti je ona rekla kako će se istuširati za dva minuta, a da si ti bila u šoku: "Kako za dva minuta?!" - upitala je voditeljka Radu.

- Kako si to zapamtila? To je meni tada bio, što bi ljudi rekli, kulturološki šok. Nisam to mogla da shvatim, kako? Rekla mi je: "E, evo, samo minut dva, da se istuširam i krećemo", a ja: "Pa kako? Pa to ne stigneš ni da napuniš šerpu vodom, ni da se šporet zagreje, pa voda... Pa to traje i traje..." Dok te neko polije ili sam sebe kad polivaš, pa isprosipaš sve, pa dok to sve pokupiš i očistiš... To je stvarno proces kad se kupaš u lavorima ili buradima. Jeste, to mi je tad stvarno bilo nešto "uvau" - priznala je ona i dodala:

- Sad ne mogu da se setim kad sam se prvi put okupala u kupatilu, verovatno od te drugarice.

Autor: M.K.