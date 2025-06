IDEM KOD KASPERA U AMERIKU, ŽIVEĆEMO U KOLIBI! Minu Kostić čeka OPERACIJA: Spomenula i ženu koja joj je radila CRNU MAGIJU i OVOG poznatog pevača

Ona kaže da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

Pevačica Mina Kostić imala je teško detinjstvo i odrasla je u siromaštvu, a nedavno je odlučila da otkrije istinu o svom životu, te istakla da je Evdokija Duda Ivanović nikada nije usvojila, već je sve to bilo nametnuto. Nakon toga izazvala je lavinu komentara javnosti.

- Istina je jedina prava stvar, pa kakva god bila. Uvek dođe sve na svoje i nikada bolje se ne osećam, a ti ljudi koji pišu na mrežama oni vode tuđu brigu, ali i tuđe živote. Da li mogu tako nešto da slažem? Neko sam ko govori istinu. Dugo sam ćutala za Dudu i usvajanje, ali sam presekla. Neko me je osudio, neko nije, ali ja tu ženu i dalje volim. Više nije među živima, ali Bog sve zna – kaže Mina, a onda se osvrnula i na repera Ivana Ivanovića Đusa, kojem je pokojna Duda bila tetka.

- Nismo se čuli nakon svega, ali mi je napisao “tužna priča“. On zna da ne bih tako nešto slagala. Čovek živi svoj život, živeo je sa majkom, ima porodicu i lepo mu ide ono što radi. Kad se viđamo na rođendanima, na slavi, drago mi je što ga imam kao brata. On neće da se meša i to je njegovo pravo.

