Edita prolazi pakao šest godina: Otkrivena pozadina skandala u Sarajevu, pevačica se oglasila nakon svega

Edita Aradinović napravila je prošlog vikenda skandal na nastupu u Sarajevu jer ju je jedna devojka iz publike snimala.

Kako se saznaje, Aradinovićeva je odreagovala burno jer je kameru u nju uperila devojka koja, kako kaže naš izvor, proganja pevačicu već šest godina.

- Ta devojka je mnogo zaljubljena u Editu. Od 2019. je konstantno prati, juri na nastupima, piše joj i prosto, posle šest godina torture i ogromnog psihičkog maltretiranja, kap je te noći prelila čašu. Edita je odreagovala kako je odreagovala. Onda je drug te devojke objavio to što ste vi preneli, a evo, sada je ta devojka na Tiktoku objavila video u kojem moli Editu da joj oprosti, jer ju je nakon te noći i bezobrazne objave njenog druga blokirala. Pevačica je stvarno bila u fazonu: "Kao, ajde, zaljubila se mala, ništa strašno", obično su fanovi i zaljubljeni u svoje omiljene izvođače, ali probila je i njene granice - zaključio je izvor blizak pevačici.

Inače, devojka, osim što je u videu zamolila Editu da joj oprosti, poručila je i da više neće biti naporna niti će je maltretirati na nastupima. Takođe je oštro osudila postupak svog druga, koji je uz video s nastupa izvređao Aradinovićevu.

Edita se povodom ovog skandala oglasila za domaće medije i otkrila sve:

Duboko cenim svoju publiku i svakoga ko dolazi na moje nastupe, bez obzira na to odakle dolazi i kako se identifikuje. Muzika je za mene prostor slobode, jednakosti i povezanosti. Međutim, postoje trenuci kada je važno napraviti razliku između prisnosti i narušavanja ličnog prostora. Na nedavnom nastupu u Sarajevu, jedna osoba iz publike, koja je i ranije bila prisutna na mojim koncertima, ponašala se na način koji je meni lično bio neprijatan - rekla je pevačica, pa dodala:- Svako ko me poznaje zna da sam prema fanovima uvek srdačna i otvorena, ali isto tako imam jasne granice kada je u pitanju fizički kontakt i nepoštovanje ličnog prostora. Nije reč o snimanju, niti o bilo kojoj vrsti diskriminacije, već isključivo o mom osećaju nelagode u toj situaciji, koji bih imala bez obzira na to o kome se radi. Verujem da je važno da javne ličnosti progovore kada osete da je granica pređena, ne iz neprijateljstva već iz potrebe za poštovanjem i zdravim odnosima s publikom. Hvala svim divnim ljudima koji dolaze, pevaju sa mnom, poštuju prostor i energiju, zbog vas radim ovo što radim. Ljubav uvek, ali s merom i međusobnim uvažavanjem.

Inače, na jednoj od objava na profilu te devojke posvećenih pevačici vidi se da je prilikom fotografisanja zgazila Editu. Iako je pevačicu to zabolelo, ispoštovala je pomenutu osobu i slikala se s njom.

