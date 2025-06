MISTERIJA RAZVODA ANE I ŠVAJNIJA - Šok detalji: Iza svega se krije ogroman novac!

Fotografije Bastijana sa novom devojkom koje je objavio "Bild" nalaze se u centru pažnje svetske javnost i na društvenim mrežama.

Mnogi su se pitali zbog čega Švaniji i Ana ne objave da su se razišli? Razlog se nalazi u brakorazvodnoj parnici, podeli imovine i svim ostalim detaljima.

Takođe, oni su zajedno aktivnim u pojednim kampanjama za razne kompanije, pa se i u ovom periodu pojavljuju njihovi spotovi i potrebno je da baš zbog toga sve zadrži daleko od očiju javnosti. Jedan od zajedničkih projekata je i reklamiranje jednog nemačkog modnog brenda i Ana i Švajni su ugovor sa njima potpisali do 2027. godine!

- I pored razvoda Ana i Bastijan su ugovorom vezani. Od 2020. godine su ambasadori jednog nemačkog modnog brenda, a partnerstvo bi trebalo da traje do 2027. Videćemo da li će brend nastaviti ovu saradnju usred pažnje javnosti zbog njihovog razvoda - pišu nemački mediji.

Dakle, ako se nešto ne promeni, Ana i Bastijan će nasmejani i srećni na fotografijama morati da budu još neko vreme, bar zbog biznisa u kom zajedno učestvuju.

Ana je svoj deo priče pažljivo čuvala, što ne može da se kaže za Bastijana koji je završio u javnosti sa novom devojkom.

Sve o ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Autor: A.A.