Tea Tairović donela odluku! Pevačica otkrila da sve radi za svoju publiku, pa dala svoj sud o estradi: To su ubice karijera

Pevačica Tea Tairović je sinoć održala spektakularan nastup u Nacionalnoj klasi, gde je sve oduševila glasom, ali i stasom.

Pevačica je stigla u pratnji supruga Ivana Vardaja, a pre nastupa dala je intervju za okupljene medije gde je otkrila kako se oseća pred sam nastup.

-Imam tremu večeras, jer pravim "Arenu na malom". Ljudi koju večeras tu, već su bili na mojim koncertima, ali sam se svakako potrudila da tu budu plesači, kao i bend u proširenom sastavu. Nastupam za ljude, ne za prostor, tako da sam uvek odgovorna - rekla je Tea, te poručila da joj je u planu da nauči turski jezik.

-Budući da sam videla koliko ljudi u Turskoj sluša moje pesme, odlučila sam da uskoro nastupim i tamo, za početak bar u Istanbulu. Rešila sam da naučim turski jezik i uzimam časove trenutno.

Neda Ukraden nedavno je najavila tužbe pevačima koji su prepevali njene pesme, te je Tea otkrila šta misli o tome:

- Pošto sam sada sa obe strane, izvođač i autor, ne bih se bunila da neko od kolega prepeva moje pesme. Za pesme čiji autor nisam ja, a otpevala sam ih, nemam ni pravo da se bunim, ali svakako mi ne bi smetalo - rekla je Tairovićeva pa je otkrila da sve radi za svoju publiku:

- Mnogo je izazova bilo, ali smatram da su dobri. Najopasniji su zabušači koji vam govore da je sve super i da ste odlični, to su ubice karijera. Što više pređete izazova, to ćete više rasti i u karijeri i u životu. Najveći uspeh mi je ljubav moje publike. To su ljudi koji se u svakoj situaciji poistovete sa vama - poručila je mlada pevačica - poručila je Tea.

Autor: N.B.