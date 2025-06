Folk pevačica se borila sa opakom bolešću: Otkrila šta joj se desilo i zbog čega je otišla kod lekara

Folkerka je ovaj zdravstveni problem imala tokom 2013. godine, ali je srećom na vreme otkrila da nešto nije u redu. Stanojka Mitrović Ćana je vodila bitku sa karcinomom dojke.

Svojevremeno je i javno govorila o svojoj borbi sa ovom opakom bolešću. Pevačica je ovaj zdravstveni problem imala tokom 2013. godine, ali je srećom na vreme otkrila da nešto nije u redu.

- Tada sam imala 44 godine, a interesantno je da me nijedan lekar nije poslao na taj pregled. Imam kulturu odlazaka na ginekološki pregled i na mamografiju. Ustala sam jedno jutro i jedan eho mi je govorio: "Idi uradi mamografiju." Nisam mogla da napipam ništa, jer se to nalazilo ispod, odnosno u tkivu, a zbog velikih grudi nije bilo moguće… Da sam napipala, bilo bi već tri centrimetara veliko. Dakle, otišla sam na mamografiju, a doktorka me me je pitala za stari nalaz, što mi je bilo čudno. Onda sam uradila ultrazvuk, zapanjeno sam gledala u doktorku koja ništa nije videla, ali je delovala čudno, rekavši da dođem za tri meseca. Poučena iskustvom da je vreme najvažnije, otišla sam kod druge doktorke, pa mi je opet urađen ultrazvuk. Divna doktorka mi je rekla: "Evo ga, ali pogledaj u nebo i prekrsti se, na vreme si došla". Ta njena rečenica me je vodila kroz operativni i postoperativni period - ispričala je Ćana i nastavila:

- Božjom milošću sam se na vreme obratila lekaru. Sama sebe sam uverila da će sve biti u redu. Odlazila sam na magnet, na konsultacije, operisao me je profesor Džodić koji je divan, umirujuće je delovao na mene. Osećala sam se bolje jer mi je on prišao i rekao: "Dušo, biće sve u redu." Na svu sreću nisam imala hemioterapiju ni zračenje, jer je bolest bila u početnoj fazi, ali se radilo o jako progresivnoj vrsti koja miruje. Međutim, kad krene, u roku od nekoliko dana napravi harakiri u organizmu. Dobila sam lek koji je sprečavao dolazak hormona pošto je bio u pitanju hormonski kancer, pet godina je trebalo to da pijem - rekla je folkerka kojoj se tada pojavio još jedan zdravstveni problem.

"Išla sam na dve operacije"

- Posle sam imala drugi problem, zapatila sam stafilokoku, dobrih dva meseca sam se sa time borila. Nijedan antibiotik nije uspeo da ga počisti nego je morala ići još jedna operacija i kompletno čišćenje rane. Posle je bilo sve okej - zaključila je Ćana kroz osmeh u emisiji „RTS ordinacija“.

Autor: N.B.