Ovako su protekli poslednji dani Done Ares: Njen suprug progovorio o njenoj borbi

Poznata pevačica Dona Ares pre osam godina izgubila je bitku sa teškom bolešću, a jednom prilikom je govorila o tome šta je smatrala uzrokom svoje bolesti.

Naime, ona je rekla da je ishrana bila zaslužna za sve, tj za to što su stvari pošle naopako.- rekla je pevačica jednom prilikom.

Iako su se u jednom trenutku lekari ponadali da je bolest pod kontrolom, rak se vratio. Nakon višegodišnje borbe, Dona Ares je preminula 2. oktobra 2017. godine, u svom rodnom Bihaću, u 40. godini života.

Pet dana pre smrti postavila je još jednu fotografiju na svoj Instagram. Postavila je sliku pre opake bolesti, na kojoj je izgledala najbolje i napisala - Voli vas vaša Dona Ares.

Pre nego što je preminula, razvela se i od supruga koji je bio uz nju sve vreme bolesti. Tada je na Fejsbuku otkrila da se pomirila sa životom u simbiozi s rakom i da nije bila svesna koliko će bolest brzo napredovati.

Objasnila je i da se trudila da se ponaša kao najzdravija osoba uprkos svim nedostacima. Sredinom 2015. godine prisetila se koliko je zapravo svoj život zapostavljala zbog posla zbog kojeg nije marila za sebe.

Posle Donine smrti njen partner Džavid se nije oglašavao, te nikada nije otkrio razloge svađe i raskida, a jedino o čemu je govorio bilo je kako su izgledali njeni poslednji dani.

- Kad čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati to što kaže. Pa tako nisam ni ja jer je to ipak sama ona znala, to je bolest.

- Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo pričati o tome, ali ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše ne mislimo o našem braku. Ništa joj ne zameram jer znam da u dubini duše nije mislila ništa loše. Pogotovo kada to ode na mozak i glavu, to sve ode u drugi smer - rekao je jednom prilikom.

Autor: N.B.