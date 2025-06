Oglasio se Đole Đogani nakon što je Vesna rekla da ga je Slađa prevarila: Evo šta je rekao o tome

Godinama okarakterisana kao glavni krivac za kraj ljubavne priče Đoleta i Slađe, Vesna Đogani je pokušala u emisiji "Iz profila" da objasni da je istina drugačija i ispričala da su Anabela Atijas i Gagi Đogani uhvatili Slađu u lobiju jednog hotela sa "prijateljem".

Vesnina ispovest podigla je veliku prašinu u javnosti, a Delibašićeva je ove tvrdnje odmah negirala nazvavši ih nebulozama.

Za razliku od Slađe, Đole nije bio raspoložen da razgovara na ovu temu. Denser je bio besan što se u javnosti govori o ovim stvarima, a ne o njihovim pesmama.

- Nemam komentar - rekao je Đogani kratko za Informer.

Anabela Atijas šokirana izjavom jetrve.

- Ne znam šta da kažem, to je potpuna izmišljotina. Da li je cilj da se podigne medijska prašina? Ako jeste mislim da je veoma glup način. Ponovo se sve vrti oko nekih nebuloza. Evo pitajte i Gagija, ja prvi put čujem za tako nešto. Zašto ona to radi, šta ima od toga? Kad mislim da me ništa više ne može šokirati mene šokiraju njene nebulozne izjave! - ispričala je Atijasova.

Autor: N.B.