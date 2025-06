Pevala je u šatoru, u blatu do kolena: Pevačica razvezala jezik o Ceci i njenim počecima, posle mnogo godina sve iznela u javnost

Nada Topčagić i Svetlana Ceca Ražnatović gaje višedecenijsko prijateljstvo, a sada se starija pevačica prisetila da je mlađu koleginicu prvi put videla na vašaru u Smederevskoj Palanci, i to kako peva pod šatorom.

Nada Topčagić je dodala i to kako se susret sa Cecom Ražnatović dogodio na Krstovdan kada se u Smederevskoj Palanci održava tradicionalni vašar.

U to vreme, kako je ispričala Nada, bio je običaj da pevači masovno nastupaju pod šatorima širom naše zemlje, a na društvenim mrežama pojavio se snimak nastupa Svetlane Cece Ražnatović na jednom privatnom slavlju pod šatorom u Velikoj Krsni daleke 1990. godine, o čemu je pisao Informer. To je bilo dve godine nakon događaja koji prepričava Nada.

- Ceca je tada bila dete. Prvi susret sa Cecom bio je na Krstovdan u Smederevskoj Palanci. Tada je Srbija gorela od vašara, nije tada bilo klubova. Kad dolaze vašari svi pevači su pevali, niko se nije libio toga. Došao je naš prijatelj Rade Jeremić koji mi je pred 2000 ljudi rekao da jedno devojče želi da otpeva nekoliko pesama... Tad nije mogao svako da peva pod šatorom, bilo je i do 3000 ljudi. To je bilo naše prvo poznanstvo. Ceca je otpevala 10-15 pesama, šator je izgoreo, kao i ceo Sopot i okolina. Ceca ulazi u štos sa vašarima - kiše padaju, gromovi pucaju, mi smo u blatu do kolena, ali nema veze, mi do 5 ujutru zabavljamo publiku - prisetila se Nada.

Ražnatovićeva je tada bila srednjoškolka, a nakon ovog nastupa krenula njena vrtoglava karijera.

- Čitava horda ljudi je tada bila, Ceca je bila devojčica, nevino dete. Od tada počinje njena karijera. Bila je kiša, pet ujutru, a Ceca je nakon toga otišla u školu. Išli smo mi svuda po Sopotu, ali za Cecom je jurila horda momaka. To su njeni počeci - zaključila je pevačica.

