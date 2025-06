STALNO JE IMAO NEKE DRUGARICE Goca Stojićević ostavila muža posle 39 godina, a ovako je o njemu govorila javno

Pevačica narodne muzike Gordana Stojićević i njen suprug Radomir Janković nedavno su se razveli, i to posle 39 godina braka, što je odjeknulo u domaćim medijima.

Njih dvoje su već duže vreme imali nesuglasice i probleme u bračnoj zajednici dugoj skoro četiri decenije, pa su doneli sporazumnu odluku da je za njih najbolje da svako krene svojim putem.

Legenda narodne muzike je nedavno govorila o svom suprugu u jednoj emisiji, te je tad ispričala kako su se njih dvoje upoznali.

- To je bilo toliko davno, 1800. Ja se više i ne sećam. Upoznao nas je moj zet Slobodan Marković, koji je radio sa njim u to vreme. On je suprug moje sestre, koji je iz druge profesije, ekonomske. Dakle, oni su radili u istoj firmi, pa je ovome se smučilo što Radomir stalno kao priča o nekim drugaricama. "Kad će bre više neka devojka" govorio mu je - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam tada Izašla iz neke neuspele veze i s gađanjem sam pomišljala na muški rod u tom trenutku. Međutim, vremenom mi se ukus poboljšao, naravno. Tako je to nastalo kao i posle toga naše dve ćerke.

Inače, u medijima se već skoro dve decenije po kuloarima pričalo da je Gocin sada već bivši suprug, s kojim se venčala 1986. godine, glavni krivac zbog kojeg je pevačica divnog glasa svojevremeno odlučila da scenu ustupi drugima.

