Đole Đogani dvadeset godina kasnije priznao zbog čega se razveo od Slađe: Sve se desilo zbog nje

Slađa i Đole Đogani devedesetih su bili jedan od najpopularnijih parova na estradi, a i dve decenije nakon razvoda o njihovom odnosu se i dalje priča.

Đole Đogani je tek nedavno izneo detalje iz braka sa Slađom i tada je mnoge iznenadio.

- Kad smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište, zamišljao sam da ću u tom nekom delu, kada budem deda, peći roštilj. Video sam unapred ceo život s njom, zamišljao unuke. I odjednom kraj. Bio sam izgubljen, nisam znao kako dalje - rekao je Đole u dokumentarnom filmu.

- Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci, jer ja nisam znao kako. Pogledala me je tada puna sebe i rekla: „Ti i treba da ideš kod psihijatra“. Jednom sam uspeo da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo - rekao je Đole koji je Slađu okrivio za razvod.

- Nisam ja bio taj zbog koga se desio razvod, nego ona. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta. Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam: "Ajde, lepo, da završimo sa svim tim" - ispričao je tada denser koji je srećan u braku sa Vesnom.

Podsetimo, Vesna je šokirala javnost pre nekoliko dana kada je optužila Slađu da je varala Đoleta.

- Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini" - ispričala je Vesna Đogani.

Autor: D. T.