Poznata pevačica na meti užasnih napada zbog Vesne Zmijanac: Dala mi je papir i molila me...

Slađana Mandić prepevala je hit Vesne Zmijanac "Ovo u grudima" što je naišlo na žustre osude javnosti.

Dok se pregledi nove obrade pesme "Ovo u grudima" u izvođenju Slađane Mandić povećavaju, sve više se ređaju i negativni komentari publike koja je mišljenja da pesma bolje zvuči u originalu koji izvodi Vesna Zmijanac.

Mesecima unazad na estradnoj sceni vodi se polemika o obradama pesama starih izvođača koji su postali praksa mnogim mlađim pevačima. Tako je većina mišljenja da je originalni izvođač, koji je dao dušu određenoj numeri, jedini dostojan tog teksta. Neda Ukraden je čak najavila i tužbe određenim kolegama zbog prepevavanja njenih hitova.

Mandićeva je, gostujući u jednoj emisiji istakla da se odlučila da uradi obradu ove pesme baš zato što je publika to od nje tražila, jer se numera redovno nalazila na njenom repertoaru.

- Ništa u životu nije slučajno tako i ova pesma. Ta pesma je na mom repertoaru godinama, takođe i pesma Jasmina. Publika to nekako izgura, dobijaš par poruka, razmisliš i shavtiš da to ima smisla. Nisu slučajno na mom repertoaru. Uz sve to imaš i vrhunski tim saradnika. Dino Šukalo je imao tu ideju, pustili smo to Merlinu i on se oduševio. Verovala sam u ovaj projekat, ali je sve ispalo izvan mojih očekivanja. Za par dana je nastao haos na društvenim mrežama - rekla je Slađa za "Avaz".

Ona je istakla da je ovu pesmu pevala zajedno sa Vesnom Zmijanac na jednom koncertu u Novom Sadu i da je tom prilikom pevačica bila oduševljena njenim glasom.

- Taj nastup je dogovoren pre izlaska pesme, niko ništa nije znao, ali se stvari ne dešavaju slučajno. Vesnu znam od pre, ona me je podržavala i u takmičenju "Zvezde Granda", pevala sam njene pesme, pored Lepe Brene, Vesna je jedan od mojih uzora. To su pesme koje se teško mogu napraviti. Ona je ovo jako lepo dočekala i dala mi spisak sa još tri pesme i rekla: "Molim te obradi i ove tri". Ja znam pesme koje ni ne znaju njeni fanove, a čijih se tekstova i ona ne seća. Za sada neka to stoji na ledu, ovo što sam želele to je izašlo - zaključila je Slađa.

Podsetimo, Slađana Mandić, posvetila se karijeri, otkako je nedavno stavila tačku na brak za MMA borcem, bratom Aneli Ahmić.

