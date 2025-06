'Nemoj da mi braniš samo Lenu da viđam' Goca Trža progovorila o svađi nje i Raše, njegove reči su je ŠOKIRALE: Ona je...

Pevačica Goca Tržan više od 13 godina uživa u braku sa Radomirom Rašom Novakovićem koji njenu ćerku Lenu gleda kao svoju.

Goca Tržan se ponekad posvađa sa suprugom, a najveći Rašin strah u tim trenucima je da mu pevačica ne zabrani da viđa Lenu, o čemu je pevačica sada otvoreno govorila.

- U njen život je sa 5 godina ušao Radomir koji nikad za tih 13 godina nije rekao ovo je Gocina ćerka, uvek naša, i evo i sad na rođendanu je održao takav govor da su ljudi plakali - rekla je Goca u emisiji "Why so sirious" na WTF radiu i otkrila šta su Rašini najveći strahovi.

- Mi smo se nekoliko puta posvađali i ja onako ženski svašta kažem, a on onako trepće i kaže mi: "Samo nemoj molim te nikad da mi zabraniš da viđam moje dete, nemoj nikad to da mi uzmeš jer mi je ona sve što imam". E to su stvari koje ja nikad neću da mu zaboravim i imaće malo kredita kad uđe u krizu srednjih godina. Te se stvari zaslužuju, a on je zaslužio u mom životu i u Leninom.

Goca je od svog muža starija 14 godina, a Rašini roditelji su jednom prilikom govorili o odnosu sa snajkom.

- Bilo je pitanja, ali iza leđa. A to su loši ljudi. Bilo je i rodbine, pa su se pitali da li će da potraje, pa Bože moj, dok je sinova, biće i snaja, dok je ćerki, biće i zetova. Goca je normalna osoba, pa je i nama normalna snaja. Učestvuje u svim našim dešavanjima, lepim i ružnim, znaju sve, mi smo stalno sa Radomirom na vezi, često dođu. Ne mešaju nam se u život ni mi njima. I to je pravi recept. Prošlo je koliko godina, mi se nikad nismo sporečkali - rekla je njegova majka jednom prilikom u emisiji "Moj savršeni brak".

Autor: N.B.