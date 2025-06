Kada sam dobio decu, postao sam... Petar Grašo progovorio o porodici, otkrio da li se snašao u ulozi oca, pa pomenuo suprugu

Ne krije sreću zbog roditeljstva!

Petar Grašo je otkrio koliko ga je samo roditeljstvo promenilo, da li pored toga stiže da se posveti i hobiju koji obožava, ali i koliko nam danas svima fali humanosti u svetu gde se živi nikad brže.

- Skoro sam postao roditelj, tako da se trudim da i na njih prenesem tu vrstu vaspitanja da drugima uvek pomognu, odnosno da ih učim pravim vrednostima. Naravno da nam fali sna, jer puno je obaveza oko dece, ali to je normalno. Svakom roditelju je tako, nisam ja ništa pametniji na tom polju. Roditeljstvo je suprugu i mene promenilo na svim mogućim nivoima. To je duboka tema i mogla bi se jednosatna emisija o tome raditi.

- Kad te dete pred spavanje zagrli, to je nešto najlepše. Svesniji sam postao života i njegove lepote jer više nisam odgovoran samo za sebe, već i za to dete, koje će nadam se biti bolja verzija mene. Sve čakre su mi se otvorile kada govorimo o roditeljstvu u onom najpozitivnijem smislu. Moje srce je prešlo na decu i to je poslato od Boga, svakome je to zaista divan poklon - rekao je pevač, pa je otkrio koliko se raduje svakom dolasku u srpsku prestonicu:

- Što se Beograda tiče, uvek se radujem dolasku, a u ovo vreme nekako mi je najlepši, a ljubav prema ovom gradu traje decenijama. Beograd doživljavam kao neki bazen ludila, kad zaroniš u njega imaš sve i svašta na sto strana. Volim da sam u tom bazenu, i tako je pogotovo kada dolazim poslovno. Kada sam privatno onda se trudim da odem na mesta koja volim.

"Na odmor mogu samo po nekoliko dana"

Pevač tvrdi da moraju sve kockice da se poklope da bi otišao na odmor, zbog brojnih obaveza i dece.

- Što se odlaska na odmor tiče, sužen nam je izbor mesta gde bismo mogli da idemo, tako da su sada u opticaju vikendice i tome slično. Gledam kad imam po četiri ili pet dana da uklopim da se latim mog broda i da u starom šortsu lovim lignje. Popijem bočicu crvenog vina i ja sam zadovoljan - rekao je pevač, koji je nedavno pričao o tome koliko je ponosan što mu je ćerkica krenula u školu.

Petar se nedavno odazvao i jednoj humanitarnoj akciji u Beogradu, te je povodom toga govorio i na tu temu, navodeći koliko je ovaj aspekt u životima svakog od nas važan.

- Što se tiče toga koliko nam danas fali humanosti, mislim da nam nikad neće biti previše humanitarnih akcija, a od toga da pomažemo drugima nema većeg i to je najveći pokazatelj da smo ljudi. Pogotovo kada je fokus na deci i kada se pomoć preusmeri ka njima.

Autor: N.B.