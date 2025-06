Morale su da ljušte krompir da bi dobile bakšiš: Pevačica progovorila o tezgana, otkrila šta su njene koleginice radile

Okrila tajne estrade!

Stanojka Mitrović Ćana kaže da su neke njene koleginice davnih dana morale da rade i u kuhinjama samo da bi dobile bakšiš.

- Kad ljudi sa strane na veseljima vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno, ne, to nije tako. Recimo, uvek sam išla uvek na fiksnu cenu i fiksno vreme, nikad nisam pevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam rešila - manje para, ali mirnija glava - ispričala je folk pevačica i dalje dodala:

- Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da sa parama mogu sve, pa je njima bio gušt da oni to plate, a da nekog nateraju da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcenjivanje - ispričala je ona jednom prilikom za Grand.

Autor: N.B.