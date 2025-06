Najzgodnija udovica: Naša pevačica pokazala savršeno telo, obline u prvom planu (FOTO)

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka (30) prošle godine doživela je najveći gubitak kada je njen muž, biznismen Nebojša Stojićević zvani Jarin iznenada preminuo u 52. godini od posledica srčanog udara.

Cipka je nakon toga imala turbulentan period, čak se javno odrekla dela familije, a potom je okrenula novi list i skupila snage da nastavi dalje sa planovima koje su ona i Nebojša imali. Nakon što se vratila nastupima, ona je na mrežama počela da objavljuje i lepe trenutke sa prijateljima, a sada je pokazala i kako provodi letnje dane.

Ona je pozirala u zlatnom bikiniju, a pored vitkog tela i ravnog stomaka u prvi plan su došle njene silikonske grudi.

Nakon što je Cipka izgubila supruga, javno je govorila o teškom periodu i tome kako su joj mnogi okrenuli leđa.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila:

- Familiju nemam niti me interesuje. Imam porodicu koja se sastoji od više porodica, tu ubrajam i svojih par prijatelja. Dajem sebi za pravo da napravim porodicu koja meni odgovara. Biram ljude za svoju porodicu. Pojedini koji su mi po rođenju dodeljeni od Boga ne znače da su u mom srcu i glavi moja porodica - priznala je ona.

Autor: N.B.