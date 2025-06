Moja deca su muslimani kao i njihov otac: Jelena Bin Drai ne krije koliko je ljuta što se u Srbiji raspituju za veroispovest njene dece

Bivša misica Jelena Jakovljević rođena je u mestu Žabalj, a danas živi u Dubaiju nakon što se udala za arapskog biznismena Saida Bin Drai.

Jelena i Said imaju jednu ćerku i tri sina, a svojevremeno je pričala na koji način vaspitava naslednike. Deca nose tipična arapska imena: ćerka Asja (15) i sinovi: Hilal (14), Hamdan (12) i Rašid (3).

Jelena je svojevremeno odgovorila na pitanje, zbog čega nekom od dece nije dala srpsko ime.

- Moja deca nisu iz Srbije, oni su Emiraćani, Arapi, islamske veroispovesti. U Srbiji otac Srbin i majka Mađarica sinu ne daju ime Lajoš, zar ne? Deca su ono što im je otac", poručila je tada.

Jelena je svojevremeno reagovala na natpise da živi u haremu i da njen muž ima više žena.

- Ako tuđe mišljenje o meni nije bitno, onda ni moje mišljenje nema nikakvu važnost, a to ne bi trebalo da bude tako. Problem je u neobrazovanosti i primitivnim stavovima, kao i načinu na koji se ti stavovi plasiraju - istakla je svojevremeno.

Bivša misica sa porodicom živi u palati, ispred koje stoji policijsko obezbeđenje 24 sata.

Slave sve praznike u domu.

- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde - ispričala je ona jednom prilikom.

"Nije obraćao pažnju na mene"

Interesantno je da se Jelena svom suprugu nije svidela na prvu loptu.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama.

- Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena u jednom intervjuu.

Par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007, na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - otkrila je tada Jelena za domaće medije.

Na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani su i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila "prodaja mlade" u režiji Jeleninog brata.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!"

- Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

Iako je prošlo mnogo vremena otkako je dobila laskavu titulu najlepše žene u Jugoslaviji, Jelena Bin Drai danas izgleda fenomenalno, a godine joj se uopšte ne vide.

Autor: N.B.