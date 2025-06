Muzička diva Josipa Lisac nedavno je proslavila 75. rođendan, a njena energija i prepoznatljiv glas nisu se promenili u više od 50 godina njene karijere.

Josipa Lisac zasigurno je među najpoznatijim domaćim muzičarima ikad, a iza njene glamurozne karijere krije se tužna životna i ljubavna priča.

Josipa je 1971. godine, kad je imala 21 godinu, upoznala hrvatskog muzičara Karla Metikoša koji je ostvario uspešnu karijeru u Francuskoj. Povezala ih je zajednička ljubav prema muzici, a zajedno su 1973. godine sarađivali na albumu "Dnevnik jedne ljubavi". Uz saradnju koju su nastavili i nakon "Dnevnika jedne ljubavi", započela je i njihova ljubavna priča. Zajedno su živeli i u SAD-u.

Josipa i Karlo bili su u vezi 20 godina, sve dok on nije iznenada preminuo 10. decembra 1991. godine. U početku se trudila da ne razmišlja o tome da njene najveće ljubavi više nema, ali on je zauvek ostao upravo to - njena najveća ljubav. Pevačica iz godine u godinu priređuje koncerte kojima se priseća svog partnera i njihove ljubavne priče.

"Pamtim ga po svim ludostima koje je radio i odmah počnem da se smejem. Kada bi on video da ja nisam dobre volje, odmah bi počeo da me zasmejava, izvoditi šale dok god me ne oraspoloži. Bio je izuzetno duhovit. Uvek je bio u velikom društvu i što bi ljudi više padali od smeha, on bi postajao sve smešniji. Ludnica totalna. Karlo je bio gospodin, ali je imao primese fakina. Sve je ljude zaveo. I muškarce i žene," rekla je ona jednom prilikom, prenosi Jutarnji.

Metikoš je bio Josipina najveća podrška. Na svakom njenom koncertu je sedeo u prvom redu, a publika je mogla da svedoči njihovim zaljubljenim pogledima. Kad je sumnjala u sebe i svoj uspeh, Karlo joj je pružio podršku i ohrabrio je da nastavi dalje.

Nakon Karlove iznenadne smrti Josipa nikada nije poželela da bude s drugim muškarcem jer je, kako je tvrdila, njeno srce odavno ispunjeno.

