Finale rijalitija "Farmeri" uživo je na programu Narodne TV, a sve detalje direktnog prenosa spektakla pratite iz minuta u minut na našem portalu.

00:30 - Ognjen Amidžić i Proka ušetali su na imanje sa trubačima! Kreće slavlje povodom završetka sezone "Farmera"! Sa sobom je poneo i šampanjac, kojim će nazdraviti sa Kristijanom Golubovićem i Pecom Lazićem, dvojicom preostalih takmičara koji se bore za prvo mesto.

00:21 - Boža je komentarisao i svoje ponašanje u rijalitiju.

- Nije Kristijan uspeo da napravi mačo mena od mene, imam taj p*derluk u sebi. Ne znam da uvlačim, znam da pućkam. Kada treba da pokažem muškost, tad ispadnem p*čka, ali spontano ispadnem britka sablja.

00:06 - Boža je sve vreme flertovao sa devojkom Viktorijom koju je susretao na pijaci, a potom priznao:

- Ja sam Elenu zavoleo kao ženu, bilo bi mi drago da je bila mesto ispred mene. Pitali su me: ''Je l' ti teško pada da po tri sata praviš poklone Viktoriji'', a ja sam se razmišljao: ''Što bi mi bilo teško kada sam se cimao oko Elene'' - rekao je Boža.

- Boža je samo moj, sve vreme mi je davao poklone - rekla je Viktorija.

00:02 - Trećeplasirani Boža Džons ushićen je više nego ikada.

- Zadovoljan sam! Očekivao sam da ću biti četvrto, peto mesto... Narod je prepoznao moju iskrenost, realnost, glasali su za mene - rekao je Boža, koji je, po svemu sudeći, odmah po izbacivanju našao novu devojku!

23:58 - Taki Marinković, Božin prijatelj, prokomentarisao je njegovo treće mesto u "Farmerima".

- Svaka čast, hvala svima koji su glasali. Ovo je njegov život, voli svetlo, novinare, kamere! Živi za ovo, ovo je njegovih pet minuta.

23:51 - Ognjen Amidžić saopštio je finalistima odluku gledalaca! Treće mesto u rijalitiju "Farmeri" osvojio je Boža Džons, dok su do samog kraja odlukom gledalaca ostali Kristijan Golubović i Predrag Lazić Peca, koji se bore za prvo mesto!

23:45 - Gong je oglasio novi presek glasova gledalaca! Vreme je da saznamo ko će zauzeti treće mesto u finalu "Farmera"!

23:43 - Nenad Lazić Neca podržao je brata Pecu.

- Nestrpljivo čekamo Pecu. Preponosan sam! Satkan sam od ljubavi, čekam nekog kog najviše volim. Nadam se da će biti što bolje plasiran. Uvek sam za pravdu, neka pravda pobedi

23:35 - Usledila je žestoka rasprava u studiju, u kojoj su prednjačili Sale Luks i Jelena Golubović. U sve se umešala i Rea, te su najavili tužbe.

- Širile ste noge i jedna i druga, šta ste pokazale?! - urlala je Jelena.

22:27 - Nikola Despotović, Elenin i Rein brat, šokirao je sve u studiju kada je obelodanio da ne veruje u ljubav Ognjena i Elene.

- Ne, naravno i dalje ne podržavam. Oni ne mogu da se porede sa Reom i Luksom jer su oni prava ljubav dok su Ognjen i Elena fejk - rekao je Džoni.

22:20 - Elena Petrović dočekala je Ognjena Ravića u studiju. S Ognjenom su se pozdravili i bivši farmeri sa kojima je bio u dobrom odnosu tokom rijalitija.

- Boži sam milion puta rekao, kada je normalan, mi možemo zajedno. Ne bismo imali problem da se nije zaljubio u Elenu i da nije bio toliko naporan. Razumem ga, njegovu ljubav prema njoj i opsesiju, ali neke stvari nisu u redu što je radio, da se ti tako nekome namećeš dok je u vezi... Ali, to je on. Nisam mogao to da prihvatim do kraja, ali borili smo se. Hvala Bogu, i dalje smo zajedno, verujem da ćemo zajedno ostati.

22:15 - Ognjen Ravić se nakon izbacivanja sa imanja uputio ka studiju, a ispred ga je sačekala voditeljka Ana Radulović, sa kojom je sumirai prve utiske.

- Presrećan sam što sam ovde, što sam dogurao dovde! Nisam očekivao, ovo je veliki uspeh za mene, za sada. Trebalo je još mnogo ranije da izađem, ali hvala narodu. Videli su da sam iskren, kulturan, da sam dobra osoba - rekao je on.

23:04 - Ognjen Amidžić saopštio je novu odluku gledalaca posle novog preseka glasova! Četvrto mesto u "Farmerima" zauzeo je Ognjen Ravić!

22:55 - Vreme je za novi presek glasova! Došao je trenutak da još jedan farmer napusti imanje!

22:40 - Rea Anđelković se u međuvremenu čula s porodicom, od koje je strahovala zbog veze sa Saletom Luksom, koju nisu podržavali.

- Mama je rekla da neke stvari nije trebalo da radim jer imam sestru kod kuće, ali je rekla da ćemo porazgovarati, da je sve u redu. Ovo mi je bio najveći strah, ovo kad sam prošla, ovo kad se desilo... Nema veće sreće - presrećna je bila.

22:36 - Elena je nastavila razgovor u studiju, sa Dušicom Jakovljević.

- Nisam svesna da sam izašla, sve mi je bum! Sve je super sa Ognjenom, ne želim ništa unapred da pričam. Sve dođe na svoje, sve polako. Svi su pričali da ću biti drugo, treće mesto, znala sam da nema teorije. Ostaće Kristijan, Boža i Ognjen. Očekivala sam ovo peto mesto, zahvalna sam narodu koji je glasao za mene, hvala im puno. Ponosna sam na sebe, iskreno! Imaš uvek fanove i antifanove... Znamo kakvi su Kristijan i Peca bili jedno protiv drugog, očekujem da će biti rivali do samog kraja.

22:33 - Elena Petrović se nakon izbacivanja sa imanja uputila ka studiju, a ispred ju je sačekala voditeljka Ana Radulović, sa kojom je sumirala prve utiske.

- Prelepo se osećam, predivno. Euforija me hvata. Ispala sam pre Ognjena, drago mi je što je on ostao. Prvo želim da vidim porodicu, ali Ognjen i ja znamo šta smo pričali i ostajemo pri tome - rekla je ona.

22:26 - Odlukom gledalaca peto mesto u finalu "Farmera" zauzela je Elena Petrović, koja je u ovom preseku imala najmanju podršku gledalaca.

22:15 - Usledio je novi presek glasova. Uskoro ćemo saznati ko će zauzeti visoko peto mesto u finalu "Farmera":

22:07 - Milica Mitrović, direktorka programa, obratila se pratiocima na Instagramu tokom finala "Farmera" i pohvalila se impozantnim podacima vezanim za gledanost rijalitija.

22:06 - Nikola Lakić, bivši učesnik, prozvao je Kristijana Golubovića, finalistu, a potom je usledio odgovor njegove supruge Kristine Spalević.

- Nisam znala da Kristijan ima titulu najveće jajare. Pratim rijaliti, ne bih se složila sa Lakićem. Ima mnogo većih jajara od Kristijana

21:57 - Usledio je emotivni susret Ree i njenog dečka Saleta Luksa, kom se odmah bacila u zagrljaj, a potom su usledili strastveni poljupci.

- Pesto mesto, oduševljena sam. Hvala svima na podršci, tu mi je i Sale. U šoku sam da sam stigla do finala, ovo mi je veliko iznenađenje. Očekivala sam manji plasman, nisam spletkarila, gledala sam svoju ljubav, čoveka kog najviše na svetu volim i sebe. Sutra nam je osam meseci veze - rekla je Rea u studiju.

21:50 - Andrea Rea Anđelković se nakon izbacivanja sa imanja uputila ka studiju, a ispred ju je sačekala voditeljka Ana Radulović, sa kojom je podelila utiske.

- Ovo je moja pobeda, dobila sam ono što sam želela, ljubav svog života. Gledam gde je, sigurna sam da je tu, da je sve u redu. Ne sumnjam u njega nijedne sekunde - rekla je Rea, koja je raširila transparent koji veliča njenu ljubav sa Luksom.

21:45 - Odlukom gledalaca, prvi učesnik "Farmera" koji završava svoju trku za glavnu nagradu je Andrea Rea Anđelković! Ona je osvojila šesto mesto!

21:41 - Napravljen je prvi presek glasova. Dušica Jakovljević uzela je koverat, a potom Ognjenu Amižiću saopštila ime prvog finaliste za kog se takmičenje završava. Odluku publike uskoro će saznati i farmeri.

21:40 - Mislim da su svi koji su u kući zaslužili da budu tamo. Telefon u ruke i glasajte za svoje favorite. Tu sam da podržim Božu, Kristijan mi je prijatelj, voleo bih da pobedi neko od njih dvojice - rekao je Taki Marinković.

21:33 - Dušica Jakovljević najavila je da će uskoro biti napravljen prvi presek glasova, nakon čega će biti poznato ko je prvi finalista koji završava svoje takmičenja

21:30 - Snežana Jovičić bez dlake na jeziku iznela je svoj stav:

- Nisam očekivala da ovih šestoto ljudi budu tu. Mnogi su prespavali rijaliti, mnogi nisu zaslužili da budu tu. Tamo nismo Aleksandra Jakšić, Lakić, Ja... Očekivala sam Kristijana i Pecu. Ognjen, Rea, Elena... Hajde Boža, dao se za rijaliti, ali nema normalno ponašanje, ne zaslužuje pobedu. Omladina treba da se ugleda na nas, a ne da... - rekla je ona, zbog čega je došlo do rasprave sa Saletom Luksom.

21:29 - Nikola Đorđević izneo je svoj strav:

- Po mom mišljenju pobednik je Kristijan Golubović, on je tata! Postavio se tako, svima nam je to bio - rekao je on.

20:25 - Jelena Golubović, bivša učesnica "Farmera", pohvalila se da se u međuvremenu udala, te da je svom prezimenu dodala i prezime Simikić.

- Očekivala sam Lakića u finalu. Lakić i Aleksandra zaslužuju da su u finalu, da ne izdvajam druge.

21:18 - Nakon što su Proka i Ognjen Amidžić porazgovarali sa finalistima "Farmera", usledila je uzbudljiva rekapitulacija dešavanja na imanju.

21:06 - Ognjen Amidžić stigao je zajedno s mentorom Prokom na imanje, gde su nazdravili sa finalistima "Farmera"!

Proka je ukazao na napredak finalista.

- Mnogi od vas nisu hteli, nisu znali... Malo sam ja urgirao da vi to radite, imali smo spavača, a sada?

21:04 - Dušica Jakovljević ugostila je izbačene farmere, a potom obelodanila da je glavna nagrada za pobednika "Farmera" 20.000 evra!

21:00 - Upravo je počelo finale "Farmera" na Narodnoj TV! Program je u studiju otvorila voditeljka Dušica Jakovljević.

Za titulu pobednika rijalitija "Farmeri" ove finalne noći bore se Andrea Rea Anđelković, Boža Džons, Elena Ena Petrović, Kristijan Golubović, Ognjen Ravić i Predrag Lazić Peca, a evo kako možete glasati za svog favorita.

