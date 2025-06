NE ŽELI DA ME VIDI: Aleksandra Babejić progovorila o odnosu sa Gagom nakon rijalitija: ČULE SU SE, A EVO ŠTA JOJ JE PEVAČICA PORUČILA (FOTO+VIDEO)

Aleksandra Babejić rešila da progovori!

Aleksandra Babejić večeras je u susret velikom finalu rijalitija "Farmeri" progovorio o svom učešću, pa se osvrnuo na odnos sa njenom starateljkom - pevačicom Gagom Filipović.

Publiku zanimaju detalji njihovog odnosa, s obzirom da se piše da je Gaga rešila da stavi tačku na odnos sa Aleksandrom, te da je se odrekla. Aleksandra je o svemu progovorila za naš portal, pa iznela detalje odnosa sa pevačicom nakon rijalitija.

- Ja nisam očekivala da ću da doguram do ovde, dobijam razne pozitivne poruke. Ja Gagu nisam ni videla, ja sam rekla i Mini u Ambaru da je većina toga neistina. Ja znam život koji sam prošla, ni malo nije bio lak i sve što sam rekla je istina. Znala sam da postoje osobe iz tog mesta koje će da preokrenu priču -započela je Aleksandra, pa nastavila:

- Ja sam Gagu nazvala po izlasku iz studija, javila se i dobila sam sve stvari od nje. Ne žali da me vidi, danas mi je poslala nešto novca da preguram dok ne bude isplata. Zbog svega što sam radila tamo, ali i pričala. Pokušala sam da joj objasnim, ali nije htela da sasluša. Mislim da sam to i očekivala, ali sam gajila nadu da ćemo se videti. Ona me u niše navrata pre rijalitija pitala kako ću se ponašati, ali nisam naišla na razumevanje. Rekla mi je da je više ne pominjem i blokirala me je -rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.