Supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević večeras se pojavila u Šimanovcima kako bi dočekala svog dragog na finalu rijalitija ''Farmeri''.

Ona je tom prilikom za Pink.rs istakla koliko joj je teško pala razdvojenost od Kristijana i koliko iščekuje susret sa njim, ali imala je i jaku poruku za Necu Lazića, koji je nije štedeo tokom rijalitija s obzirom na to da su njegov brat Peca i Golubović ratovali na imanju.

- Znala sam da sam snažna žena, ali sad sam muškarac. Bila sam devet meseci sama sa decom. Ponosna sam, Kristijan je oborio rekord boravka u rijalitiju. Mislim da je ovo najbolja verzija Kristijana. Ja sam se nervirala, ali znam njegove šale. Nerviralo me što se šali previše, jer to drugačije izgleda napolju, ali dobro pa je prestao sa tim kao da me je čuo - otkrila je Kristina i dodala:

- Večeras mi se nisu obratili neprijatno, oni od mene nisu imali povratnu. Mislim da smo Kristijan i ja glavna tema kod njih u kući. Neca je izjavio da će mene večeras da propita, ali on nije novinar i ne znam zašto bih ja na njegova pitanja odgovarala. Spremna sam na suočavanje sa Necom, iznenadilo me je to što je komentarisao da smo mi neškolovane novinarke, pa eto ja ću da upišem školu, hoću da radim na sebi... - poručuje ona i dodaje:

- Preuzbuđena sam, ne mogu da dočekam da ga vidim. Sad se trenutno osećam kao da sanjam... Ja nisam ovde, tako da znate - otkrila je Kristina za Pink.rs.

Autor: M.K.