Sinoć se u PFI studiju u Šimanovcima održano je spektakularno finale rijalitija "Farmeri", rijalitija koji je emitovan na Narodnoj TV, a kako su se tamo našli i neki od bivših farmera, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Nikolom Lakićem.

Pobedu u velikom superfinalu rijalitija "Farmeri" odneo je Kristijan Golubović, dok je drugo mesto zauzeo Predrag Lazić Peca, a ovom prilikom Nikola Lakić nije imao reči hvale na Kristijanov račun, te nam je na samom početku razgovora otkrio kako je protekao susret sa suprugom Cokom po izlasku iz rijalitija.

- Izmaklo mi je finale, ali koferi nisu ni raspakovani, da bi bili spakovani. Tako da sam dobro prošao, nije bilo informativnog razgovora, pa nije bilo Lejdi Di (smeh). Generalno sam zadovoljan, zadovoljna je Coka, nije bilo peripetija, nije bilo nečega čega bih se stideo. Ali, ljut sam, ako gledam takmičarski, trebao sam da dođem do višeg plasmana. Ostali su spavači, nikoglavići, ljudi koji pljuju po ženama - rekao je Lakić na samom početku, a onda je otkrio da očekuje Pecinu pobedu:

Očekujem Pecinu pobedu, jedva čekam da vidim Kristijanov izraz lica ukoliko bude drugplasirani, smrknuta njegova ćelava glava. Navijam za Pecu svom silinom i dušom.

Kada je reč o medijskom ratu koji se prethodnih meseci vodio između Nece Lazića, Pecinog brata, kao i Kristine Spalević, Kristijanove supruge, Lakić ističe da nije ispratio, ali da će se u narednim danima time pozabaviti:

- Nisam nešto specijalno ispratio, ali verujem da je zaštitnički nastrojen kao brat, kao i otac, to je sasvim razumljivo. Šta je sve proživljavao Peca?! Ne znam šta je Kristina komentarisala, ali mislim da su to bili verbalni ratovi do istrebljenja. Pozabaviću se time u narednim danima, ali mislim da je Peca pokazao u nekim trenucima dostojanstvo - rekao je Lakić, a onda je priznao da misli da je Kristijan najveća ljiga rijalitija "Farmeri":

Najveća ljiga je Kristijan Golubović, na čelu sa njegovim poltronima, niko se od njih nije istakao,svi su u njegovoj senci, izgubili su sebe, a Kristijan je ruglo naroda i eto i autfit, stavio je kacigu da ga gađaju kupovnim jajama pošto je najveća ja*ara i da je skupljao tamo jaja i hranio sebe i ostale, dosta mu je i drugo mesto!

Autor: Nikola Žugić