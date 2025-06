17. februara 2019. godine tragično je život izgubio kralj narodne muzike, pevač Šaban Šaulić, a sada se njegova porodica oglasila specijalnim povodom na mrežama!

Od 2019. godine život za porodicu Šaulić više nije isti, s obzirom na to da je Šaban Šaulić, pevač, tragično izgubio život u saobraćajki u Nemačkoj.

Sada se porodica Šaulić oglasila na društvenim mrežama povodom rođendana njegovog sina, Mihajla Šaulića, objavivši niz njihovih fotografija iz porodičnog albuma, uz emotivnu poruku.

- Na današnji dan, pre tačno 40 godina, naš suprug, otac i deda po prvi i jedini put u životu otkazao je nastup. Tog dana nije pevao za hiljade ljudi – vratio se kući da zagrli svog sina Mihajla, rođenog tog 15. juna 1985 godine. Taj trenutak zauvek je ostao deo naše porodične priče. Danas, naš Mihajlo puni 40 godina. Srećan rođendan ! Tata bi danas bio posebno ponosan – kao što smo i mi. U njegovom duhu i s njegovom pesmom u srcu, slavimo tvoj rođendan i život koji je tada počeo - napisala je Šabanova porodica na instagram profilu pokojnog pevača.

ILDA ŠAULIĆ SE SELI U AMERIKU?

Nedavno je pevačica Ilda Šaulić u izjavi za Blic progovorila o mogućnosti da se njena porodica preseli u Ameriku.

Da li planirate da se preselite u Ameriku?

- Suprug i ja smo odlučili da ćerka ipak krene ovde u školu, što ne znači da se u nekom trenutku to neće promeniti. Ovde ima društvo, ovde nam je baza. Nikad se ne zna. Pričamo o tome. Imaće tu mogućnost ako bude htela da tamo završi srednju školu, da studira. Ali to je sve kasnije na njoj. Možda tokom osnovne škole da se prebaci tamo. Ne bih imala ništa protiv toga. Volim Ameriku i volim da provodim tamo vreme. S druge stane, i moj posao zahteva da budem ovde. Ali mislim da sve to može da se uskladi.

Autor: Nikola Žugić