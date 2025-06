Smetalo bi mi da sada imam oca: Sandra Afrika progovorila o životu i TEŠKOM odrastanju: Mama je dala sve za nas, on mi je primer kako ne treba biti roditelj!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Premijera Vikend-Specijal" naša pevačica Sandra Afrika progovorila je o svom životu, ali i odrastanju.

- Volela bih da sam mlađa, jer kada si klinac nisi ni dužan da razmišljaš o nekim stvarima, tu su roditelji i sve ostalo, a sada razmišljaš o svemu, to bih možda promenila...Imam i ja kao i svaki čovek i bezveze mi je kada neko kaže da ne bi ništa menjao, mislim, onda si glup! Na greškama se uči, ali kada napraviš grešku, ne možeš da kažeš da ne bi promenio - rekla je Sandra, a onda se osvrnula na ljubav:

Možda i jesam zbog ljubavi imala najviše kikseva, ali kada se zaljubim nisam sasvim svoja. Ali dobro, tako je i većina, ali dosta sada uključujem i glavu.

Kada je reč o njenom odrastanju, poznato je da je Sandra odrasla uz majku, bez očeve ljubavi, te je tako sada istakla da slike svog oca ona, nažalost, u glavi nema.

- Nije mi život bio lak! Moram negde da priznam i kada vratim sve unazad, moj stav i moje mišljenje, i nije bilo toliko loše i ružno. Imala sam mamu koja je stvarno sve dala za nas, bila bih bezobrazna kada bih rekla nešto suprotno od toga, bila je tu koliko je mogla, ne krivim je ni za šta. Sada sam ja tu za nju, ja to tako gledam i donekle mi je bilo okej. Jesmo rasli bez oca, ne kažem da je lako, to je ta neka teža varijanta, nisam jedino dete koje je tako odrastalo...Ja nemam slike u glavi kada se spomene otac, ne znam šta bih rekla, u milion situacija nije bio tu. Uopšte ga nemam u glavi. Kako mi nije falio, falio je u iks nekih situacija, ali se vremenom čovek navikne na postojeću situaciju i na to kako stvarno jeste i nekako sam navikla sama. Možda bi mi sada očeva pažnja i briga, donekle, smetala! Smetalo bi mi da sada imam oca! Mogu njega da stavim primer kako ne treba biti roditelj - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić