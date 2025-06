MARIJA ŠERIFOVIĆ URADILA DNK ANALIZE, OTKRILA ISTINU O SVOM POREKLU! Pevačica ostala u šoku nakon što je čula istinu: Saznala sam da imam problem...

Pevačica Marija Šerifović jednom prilikom iznenadila je sve kada je otkrila da je iz znatiželje istraživala svoje poreklo.

Kako je tada istakla, Marija Šerifović je imala veliku želju da sazna sve o svom poreklu i korenima, zbog čega je rešila da uradi i jedno DNK istraživanje.

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time… Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni - rekla je Marija u jednoj emisiji, pa dodala da je na taj način slučajno saznala i da ima problem sa glutenom:

- Dakle, mene ima gde me nema… Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete - zaključila je Šerifovićeva tada.

