Izgledao je kao KOSTUR koji hoda, a iza njega je bila MRTVA ŽENA: Horor priča koju naša pevačica neće NIKADA zaboraviti: Nisam ni na GROB otišla...

Pevačica Vesna Đogani jednom prilikom je otkrila kako je, prilikom posete stanu svog kuma, na vratima zatekla njegovu preminulu suprugu. Prizor ju je zatekao, ali se ubrzo ispostavilo da je reč o sestri bliznakinji njene kume, za koju pevačica nije znala da postoji.

Vesna Đogani je kao devojčica, zbog nemaštine, odrastala sa bračnim parom iz Šibenika, koji su joj pružili toplinu doma i sigurnost koju je priželjkivala. Taj period života nosi posebno mesto u njenom srcu, zbog čega je emotivno vezana za taj deo prošlosti.

- U jednom trenutku sam počela da živim na relaciji mama-kum, nakon što je kuma preminula. Samo zbog toga da on ne bude sam, mnogo sam ga volela jer je bio predobar čovek. Onda se desio jedan šok, za verovali ili ne. Naime, 1996. godine, u nekom momentu nisam bila kod njega jer sam uveliko sa Đoganijima išla na nastupe. Mama je tada rekla: "Kum se prehladio, idemo kod njega". Odlazimo tamo, čovek otvara vrata, ja ne mogu da ga prepoznam. Kao da je ostario 20 godina u sekundi, sav je propao i osušio se. Kostur koji hoda. Kako otvara vrata, a iza njega stoji moja mrtva kuma! Ja gledam, ista žena kao moja kuma. Ista, ali nema one tople, pune linije lica. Nego oštre, kao zloća! Uđemo unutra, a ja shvatim da je to rođena sestra moje kume, za koju ja nisam znao - ispričala je Vesna za Grand.

Međutim, šokantnim otkrićima tu nije bio kraj. Pevačica je tada saznala i da je njen kum imao dete sa tom ženom, rođenom sestrom svoje supruge.

Oni su imali sina, ja to saznajem tada. Mnogo godina pre, moj kum je, naime, imao aferu sa rođenom sestrom njege žene. Taj dečko je bio stariji od mene. Kasnije je kum preminuo, a ja se nikada nisam vratila na Banovo brdo, u Žarka Pucara 19. Nisam nikada prošla ni tim krajem. Nisam otišla ni na groblje...

Autor: Nikola Žugić