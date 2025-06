Otvorio dušu o svemu nakon sinoćnjeg trijumfa u rijalitiju ''Farmeri''.

Kristijan Golubović noćas je na svoju listu uspeha upisao još jedan, a to je pobeda u rijalitiju Farmeri. Nemanja Vujičić sada je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' razgovarao sa Kristijanom, a on je otkrio kako je proveo prvu noć van rijalitija sa svojom porodicom nakon mnogo vremena, priznao da je već počeo da radi na još jednom detetu, a onda osuo drvlje i kamenje po Peci Laziću.

- Utisci su predivni, ostvarilo se nešto što je dugo trebalo da odradim. Napokon sam dao primer kako na jednoj Farmi treba da se ponaša. Sa nekim mediokritetima je neverovatno ostati smiren u nekim situacijama. Najlepši umor koji možete da doživite jeste da vam dete spava na vratu, celu noć sam bdio nad njima, skupljao igračke... Ova pobeda je jako važna u mom životu. Ovaj put sam uspeo da sebe obuzdam i da kad treba nešto loše da uradim da kažem ne jer umem da budem bolji. Ona kaže da me je gledala dok radim dok ostali odmaraju da me gleda kao neko pusto ostrvo na koje bi otišla. Objasnila mi je detaljno koliko je svakg trenutka o meni mislila, kad sam bila u najkirtičnjim situacijama. Ona se ponosi na sve i svašta što sam ja uradio, samo kaže da je trebalo više da koristim dugme ignor, da nije trebalo toliko da se nerviram, jer su oni samo želeli da me isprovociraju i da pokažu da sam ja stari Kristijan koji će uvek ostati agresivan i nasilan - poručio je Kristijan i dodao:

- Peca je nešto što se retko viđa u današnjem svetu. On nema nikakav personaliti, samo je gledao u kamere i gledao ko šta radi. Bio je najveći nasilnik i sve je to na nas prebacio da bi ispao takav kod naroda. Ispalo je da sam ja glavni vođa nasilčnika, a on se pokajao i igrao na patetiku. Nije mi bilo teško da opbedim takve ljude - kaže Golubović i dodaje:

- Najverovatnije sam tamo razmišljao jer znam da je od dotičnog imbecila cela porodica u rijaliti fazonu. Prave molitve kako Isus Hrist grli Pecu i daje mu blagoslov da pobedi sve. Prave profile lažne na mrežama... I da mi čestita nikad ne bi bilo od srca, sve je radio radi kadra, njegove buljave oči su samo u kamere gledale... - poručio je Kristijan pred premijernim kamerama i dodao:

- Moja deca su sad mala, stariji sin me zvao iz Minhena da mi kaže da je sve u redu, da se sredio sa suprugom, ćerka druga je u Kraljevu ima 10 godina, uči, vukovac je. Sledeće noći idemo u Palermo malo da uživamo u Italiji. Ja sam sa četvoro dece zaista bogat. Noćas sam upravo radio na tome da dobijemo još jedno dete, videćemo da li mitraljez i dalje radi... - rekao je pobednik Farmera.

Autor: M.K.