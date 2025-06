NIJE ME PREPOZNAO! Andreana Čekić srela oca nakon nekoliko godina, a onda se dogodilo nešto čega se najviše bojala: Moji su se jako ružno, gadno rastali...

Folk pevačica Andreana Čekić u jednom perioda života nije imala kontakt sa svojim ocem, što joj veoma teško padalo.

Andreana je jednom prilikom otvorila dušu o porodičnim odnosima i tada je otkrila kako je izgledao njen susret sa ocem nakon nekoliko godina.Ono što joj najbolnije bilo od svega jeste to što je rođeni otac nije prepoznao.

- Taj susret pamtim po tome da me nije ni prepoznao, jer sam odjednom bila mnogo veće dete nego što je on zapamtio. Sačekao me je na autobuskoj stanici. Sećam se da sam imala jako veliku tremu i želju da ga zagrlim i da ga vidim, ali je osećaj taj koji je na kraju stvaran bio, bio skroz drugačiji u smislu da nisam osetila tu ljubav od njega koju sam očekivala - rekla je ona.

Folkera se dotakla i odnosa roditelja, te je priznala da je to teško podnosila.

- Moji su se jako ružno, gadno rastali, nisu se rastali na onaj način kako bi meni lakše bilo. Nažalost su se vređali. Ne smem da budem neiskrena...To meni baš nije prijalo. Mislim, kome bi prijalo. Ja sam bila svedok toga. Hvala Bogu, nije bilo nasilja, ali kad sam otišla sa majkom za Beč, nikada se nije lepo pričalo o njemu, niti se sa njegove strane lepo pričao o mami. To je mene bolelo i boli me i dan danas.

Autor: M.K.