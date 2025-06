RELJA ODGOVORIO KOLEGAMA KOJE SU GA PROZIVALE ZBOG EROTSKOG SPOTA! Pomenuo i reakciju Vesne Zmijanac, pa zakucao: Neka pričaju da...

Relja Popović i Nikolija Jovanović dospeli su u žižu interesovanja javnosti zbog intimnih kadrova o kojima se naširoko priča.

Novinare je zanimalo da li je reper raspoložen, kao i kako komentariše sve negativne komentare.

- Uvek sam raspoložen ja! Album je super prošao. O duetu sa Nikolijom se priča, da... Ona je odabrala tu pesmu dok sam ja bio na putu, a moj omiljeni reditelj Ivan Stoiljković je rešio da, posle sedam godina, opet radi spotove. Došao je, uradio to remek-delo, i to je to - rekao je Relja prvo.

- Ja na to gledam kao na umetnost, sve što radim doživljavam kao umetnost. Kolege moje komentarišu da je morbidan, dobro, pitate ih, moraju da komentarišu, neka... Nije me uvredilo to što kažu da je morbidan. Sve što uradim ima svako pravo da komentariše, kako da kažem - istakao je Popović potom, a na pitanje šta bi bio komentar tašte Vesne Zmijanac rekao je:

- Njen komentar? Evo, da je zovem, pa da proverimo! Zovem je posle, pa javim, eto!

Autor: M.K.