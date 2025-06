Pevačica Dunja Ilić imala je velikih problema sa porocima, ali i u odnosu sa roditeljima situacija nije bila ništa bolja.

Dunja Ilić je pre nekoliko godina ispričala da je ugrizla majku tokom prepirke oko nasledstva, koje je ostalo nakon što je njen otac digao ruku na sebe, zbog čega je majka otišla u kuhinju i uzela nož.

Tim povodom se tada i oglasila na Instagramu i otkrila detalje.

- Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset odsto nasledstva koje mi je otac ostavio i da ostatak ostavim sebi jer je to bila tatina želja. Kada sam joj to rekla, ona me je pogledala i rekla: Pi*** ti m*****, ku*** mala. Mene je to pogodilo, ja sam se zaletela na nju. Ona je otrčala u kuhinju uzela nož i isekla me po desnoj ruci, a ja sam nju ugrizla - rekla je Dunja svojevremeno.

Ovo inače, nije prvi put da Dunja bude u centru skandala, a o svojoj prošlosti je govorila otvoreno. Mlada je postala popularna, prva pesma “Bidermajrer”, koju je objavila 2009. godine, odmah je postala hit i onda su usledila tri albuma.

Njena porodica je bila veoma imućna, Dunja je pričala kako ima poslugu i vozače.

- Već sa 12 godina sam počela polako da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u celu bocu žestokog pića dnevno - priznala je Dunja u emisiji “Inspiracija danju - inspiracija noću”.

- Problem sa pićem je eskalirao kada sam imala 15 godina. Tada su se moji roditelji razvodili. Otac je bio u jednoj potpuno nezdravoj vezi, a majka se veoma teško nosila sa rastankom. Na kraju sam ja u tim godinama imala na raspolaganju celu kuću u kojoj sam živela sa dečkom koji je u to doba imao 20 godina. Imala sam vozače i poslugu. Nikada nisam išla u prodavnicu, tako da nisam znala ni cenu najobičnijih namirnica - ispričala je Dunja tada.

Podsetimo, Dunja Ilić žarila je i palila srpskom estradom do momenta dok nije odlučila da se potpuno povuče s javne scene. Njen privatni život bio je pod budnim okom javnosti, iako je ona izbegavala pojavljivanje u medijima. Nakon više od 10 godina u velikoj ispovesrti za Kurir otkrila je sve detalje iz privatnog života.

Autor: Nikola Žugić