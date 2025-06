14. juna se u PFI studiju u Šimanovcima održano je spektakularno finale rijalitija "Farmeri", rijalitija koji je emitovan na Narodnoj TV, a s obzirom na to da posle poraza u superfinalu nije želeo da daje izjave, sada se na mrežama oglasio Predrag Lazić Peca.

Nakon skoro devet meseci, sinoć se održalo spektakularno superfinale rijalitija "Farmeri". U srednjevekovno imanje u Šimanovcima uselilo se 23 učesnika, a samo njih šest uspelo je da se plasira u veliko superfinale. Nakon duge noći, kruna je pripala Kristijanu Goluboviću, koji je u finišu oduvao s glasovima Predraga Lazića Pecu.

Peca nije želeo da daje izjave nakon poraza na velikoj bini, te je tako s porodicom samo oduvao pripadnike sedme sile i otišao kući, a sada se oglasio na mrežama, te je tako žestoko potkačio Golubovića.

- Kristijane, Kristijane, prestani više da me spominješ po emisijama i da me vređaš, ne intresuješ me u životu. Ja bar nemam ćelavu glavu kao globus i nos u obliku čizme, kao Italija. Idem da sredim frizuru i bradu, gotov je rijaliti. Kristijane, pobedio si, odakle ti potreba da pljuješ i dalje, a pobednik si?! Šta ti treba više?! - rekao je Peca u video snimku koji je objavio na svom profilu na instagramu.

