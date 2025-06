KREĆU STOPAMA ŠIJANA! Katarina i Darko kupuju KOKE NOSILJE?! Ovo su svi detalji novog biznisa bračnog para!

Katarina i Darko Lazić žive u selu Brestač, a pevačeva supruga se ne libi da pokaže da obavlja sve poslove oko polja.

Katarina uzgaja baštu i vodi računa o kućinstvu, ali do sada ovaj par nije imao životinje. Tako su odlučili da kupe kokoške. Katarina je predložila Darku Laziću da kupe kokoške nosilje, kako bi uvek imali sveža jaja, na šta je on pristao.

S obzirom na to da žive na selu Katarina je došla na ideju da mogu iskoristiti prostor u dvorištu i kupiti kokoške koje će uzgajati. Ovo je mnoge iznenadilo budući da ovaj par i te kako dobro živi, pa odluka o tome da čuvaju životinje je baš neočekivana.

Pevač je prvo bio zbunjen njenom željom, a onda je pristao jer je shvatio da u tome nema ništa loše. Iako je dobila odobrenje od supruga, Lazićka je morala da pita i svoje mnogobrojne pratioce da li je to dobra ideja ili ipak greši.

- Ljudi, šta je meni palo na pamet. Darko se prvo šokirao pa onda rekao: "Ok, može!" Palo mi je na pamet da nabavimo koke nosilje. Živimo na selu, imamo veliki plac i dosta mesta za to, plus mnogo jedemo jaja, a tako ću se hraniti zdravo i znaću šta jedem - napisala je Katarina na Instagramu.

Katarina: "Ako želite da smršate, u ovome je trik"

Žena Darka Lazića, Katarina Lazić, tokom trudnoće se ugojila svega 6 kilograma, a danas izgleda bolje nego ikada. Kaća Lazić je nedavno otkrila trik za brz gubitak kilograma.

- Ako žele brzinski da skinu kilograme, tajna je u tome da izbace šećer i belo brašno. To je glavno, za doručak treba da jedu proteine. Recimo jaja, beskvasni hleb, i pileća ili ćureća prsa. Ne smeju nikakvi ugljeni hidrati. Može slanina, salata, šunka... Za ručak se jedu ugljeni hidrati, proteini masti, sve može. Večera proteini i orašasti plodovi.

Autor: Nikola Žugić