Ovo je malo ko znao! Evo šta je po obrazovanju Didi Džej, tvrdi da ima diplomu TEŠKOG fakulteta

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, jedna je od najbogatijih pevačica na našim prostorima, a iako je celog života znala da će se baviti pevanjem, odlučila je da ispuni želju ocu i upiše fakultet.

Malo ko zna da je Didi Janković fakultetski obrazovana, a ona je otkrila da je završila Ekonomski fakultet i da je imala dobre ocene. Nedavno se prisetila i kako su izgledali njeni studentski dani.

- Uvek sam bila drugačija, po oblačenju sam se izdvajala, na fakultet sam išla našminkana i u štiklama u 6-7 ujutru, dok su svi bili čupavi i u širokim trenerkama i patikama i imala sam utisak da svi misle da nisam normalna i da sam neki vanzemaljac. Ja sam uvek pratila modu i sve stizala, svi su me pitali kao ideš na fakultet, učiš, imaš dobre ocene i još stigneš da se središ, ja kažem da, to sam ja. Tada sam ustajala u 6 ujutru i nije mi bilo teško da se sredim. I kada sam kod kuće i ne radim ništa ja se sredim da budem lepa sebi - rekla je Didi i dodala da tada nije imala privatnog vozača, već da ju je vozio tata:

"Nisam unovčila diplomu"

- Nisam unovčila diplomu, ja sam znala da se nikada neću baviti tim, želela sam svom ocu da ostvarim želju, pa sam zato i upisala fakultet. Prvo sam želela da studiram Filološki fakultet, ali pošto znam engleski onda je glupo da to upišem i upisala sam Ekonomski da bih roditeljima dokazala da ja to mogu i da bih imala diplomu ali ja sam duboko u sebi znala da ću jednog dana biti svetska zvezda i nisam od toga odustala. Kada sam u Srbiji počela da se bavim pevanjem, svi su me pitali zašto sam snimila pesmu, ovde pevačice prati loša priča, a ja sam rekla da se ne brinu jer ću jednog dana stići do Dženifer Lopez, ja ću biti velika zvezda i kako je vreme prolazilo i kako je krenula karijera u Srbiji svi su bili oduševljeni - ispričala je Didi.