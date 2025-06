Saša Kovačević otkrio kada je IZGUBIO NEVINOST: S njom sam kasnije bio ŠEST GODINA, ona je imala...

Pop pevač Saša Kovačević odgovorio je o svojoj najvećoj intimi, pa je u jednoj emisiji pričao o tome kad je izgubio nevinost.

Saša Kovačević je pre nekoliko godina gostujući u emisiji "Amidži šou" odlučio da ne preskoči odgovor o tome kad je izgubio nevinost, pa je ispričao kako se sve to desilo.

- Ja sam imao sedamnaest, a devojka petnaest. Sa tom devojkom sam bio kasnije šest ili sedam godina - rekao je on, a onda vidno pocrveneo pred svima.

Inače, Saša danas uživa u ljubavi sa Zoranom Tasovac, sa kojom planira i svadbu. Otkrio je i da staje na "ludi kamen", te i da će najverovatnije ove godine da napravi svadbeno veselje.

- Moguće je da će svadba da se desi ove godine. Eto, sada sam rekao, pa da zatvorimo tu temu. Sprema se nešto lepo svakako, ali ne bih o detaljima - rekao je kratko pevač.

Inače, Saša Kovačević je tokom poslednje dve godine imao zdravstvenih problema, te se podvrgao brojnim lekarskim ispitivanjima. Naime, on je imao učestale temperature i imao oslabljen organizam, a jednom prilikom govorio je o svom stanju.

- Ako mene pitate ja mislim da je to sve malo prenapumpano bilo. U pitanju je nešto virusnog tipa. Da li sa nekog letovanja, odmora, kako god... To je rezultiralo time da ja na nedeljnom nivou imam temperature i da ne mogu da izađem iz kreveta, bilo je vrlo teško. Verovatno je imunitet pao u tom periodu manje više i to je to. Zahvalan sam timu ljudi iz Urgentnog centra koji su izuzetno o meni vodili računa tih dana. Bogu hvala, pa ništa nije strašno - rekao je Saša.

Autor: Nikola Žugić