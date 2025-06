Gulile su krompir i prale čaše: Naša pevačica šokirala izjavom o koleginicama, tvrdi da su se PONIŽAVALE zbog bakšiša!

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana otkrila je tajne sa estrade, o kojima bi malo ko hteo da govori.

Kako je Stanojka Mitrović Ćana rekla, mnoge njene koleginice su pristale da rade poslove van pevanja, a sve to kako bi dobile bakšiš. Kako tvrdi, pojedine pevačice su radile i u kuhinji sve kako bi dobile neki novac.

- Kad ljudi sa strane na veseljima vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno, ne, to nije tako. Recimo, uvek sam išla na fiksnu cenu i fiksno vreme, nikad nisam pevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam rešila, manje para, ali mirnija glava - ispričala je folk pevačica i dalje dodala:

- Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da sa parama mogu sve, pa je njima bio gušt da oni to plate, a da nekog nateraju da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcenjivanje - ispričala je ona jednom prilikom za Grand.

Ćana: "Nikad nisam bila popularnija"

Kako kaže pevačica, ona sada uživa veliku popularnost i dobija dobre bakšiše.

- Puno omladine bude na nastupu i bude ludilo u klubu, a iskrena da budem sa omladinom se i ja osećam mlado. Kad krenem sa čuvenim stihom “zdravo svima“, ali i pesmom “Nadam ti se“ koju sam inače na nekim nastupima pevala i po pet puta, krene odmah ludilo. Na društvenim mrežama svi kače i baš je bila dobra energija. Kada radim dva dana, oba kluba budu puna, ali nije uvek merilo kada je puno da bude dobra atmosfera. Koliko god da sam umorna, budem radosna kad je puno i kada je dobra atmosfera - rekla je Ćana.

Autor: Nikola Žugić