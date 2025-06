Za jednu pesmu uzela 5.000 evra, pa oplela po kolegama! Šok izjava Ljupke Stević: Ovce su za šišanje!

Pevačica Ljupka Stević, kao i mnogi drugi, često vidi nepravdu kada je uspeh i napredovanje u pitanju, te se dotkla visine honorara koje njene forsiraju.

U klubovima, na svadbama i drugim privatnim veseljima pevači uzimaju dobar bakšiš,a često ga zarade tako što samo što otpevaju jednu pesmu ili refren. Ljupka Stević se gostujući u emisiji Ekskluziv na Prvoj televiziji svojevremeno dotakla teme ogromnih cena tezgi nekih pevača koji su na početku karijere i koji, po njenom mišljenju, nastupe treba da naplaćiji daleko manje.

- Moje kolege su toliko digle cene, to su basnoslovne cifre, ja ne znam ko je lud da toliko zapravo plaća. Budimo realni, da neko košta 20, 30, ili 60 hiljada evra, a počeo je da radi pre par godina nema mi veze sa mozgom. Ja sam prva ta koja podržava te gazde svih tih lokala da su te cifre izuzetno visoke i da to mora da se koriguje, da to ne može da ode toliko daleko - govorila je Ljupka.

- Ovce su za šišanje dokle god ima zainteresovanih ovi će ih šišati i menadžeri a i pevači. Ja sam uvek bila realna i uvek sam govorila ono što stvarno mislim. Zamisli ti sada... stavi se recimo u kožu tog nekog izvođača i ti sad doneseš kući za jedno veče novac, za koji ljudi rade recimo deset godina da bi ga uštedeli. A ti ga doneseš za jedno veče - bila je izričita ona.

Cena nastupa mnogih prevača po Ljupki je precenjena i nedopustivo velika, a tu su i bakšiši koje svako od njih dobija. Pevačica se jednom prilikom pohvalila da je na jednoj romskoj svadbi za pevanje jedne pesme dobila bakšiš od 5000 evra.

- Najveći bakšiš sam dobila na tim romskim veseljima. Nisam ni brojala. Mislim da je bio oko 5000 evra da otpevam jednu pesmu. Čak nije bila ni cela pesma - rekla je tada Ljupka za Grand.

Autor: Nikola Žugić