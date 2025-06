Dečku donosim doručak u krevet: Zorana Mićanović otkrila detalje svog intimnog života, nikad iskrenije progovorila o svemu: Opekla sam se...

Pevačica Zorana Mićanović radi punom parom, a nedavno je objavila singl pod nazivom “Doručak”. Tim povodom Zorana Mićanović je pričala o novom projektu, ali i o tome kakva je domaćica, da li bi dečku donosila doručak u krevet, ali i posledicama nasilja koje je doživela.

Zorana Mićanović kaže, nije baš vešta u kuhinji, njen fokus je trenutno na karijeri, ali ističe da bi volela da se ostvari u ulozi majke.

- Pa nisam sad da nešto preterano spremam jela, ali što se tiče kućnih poslova da počistim, da operem, to sigurno - rekla je ona, dodajući:

- Sada trenutno mi je bitnija karijera, a porodica kasnije sigurno, jer je porodica nešto najlpše. Volela bih da se ostvarim kao majka i da imam divnu porodicu, a karijeru ću nastaviti, to može da traje.

S obzirom da je za pesmu snimila i spot, gde kao prava domaćica sa papilotnama dočekuje i pegla stvari svom partneru, pevačicu smo pitali kako je ona zadovoljna krajnjim projektom, te da li bi zaista svom izabraniku donosila doručak u krevet.

- Kad se setim ovog spota, bilo je naporno, ali kada vidim rezultate, ništa nije teško. Sigurno je snimanje spota trajalo 24-25 sati, svi smo bili iscrpljeni, bolesni, ali na kraju je sve super ispalo. Ja sam prezadovoljna, vidim da su reakcije publike super, bili smo u trendingu, ali sad su i kolege izbacile nove pesme, pa se to neprestano menja, ali u suštini, sve je super. Nebitno mi je ko će da donosi doručak u krevet, u ljubavi smo podjednaki. Kod mene nema, e ja ću tebi ovo, a ti meni ovo drugo. Svakako, ako je dobar momak i muž, nikakav problem nije da mu donesem doručak u krevet - rekla je ona i dodala:

- U spotu je sve bilo improvizacija, ali ne mogu da kažem i meni je nekoliko puta zagorelo mleko, pa napravim haos, pa me mama grdi, ali telefon, poruka, poziv, ja se okrenem i zaboravim, a mleko iskipi po šporetu, ali sve je za ljude.

Kako vlada hiperprodukcija, Zorana ističe da je teško biti popularan i slušan.

- Teško je, jer ja pevam drugačiji fazon muzike, tu su mlađi koji slušaju drugačiju muziku. Kod mene dolaze i mlađi, i oni srednjih godina, ali i stariji. Ja gledam da budem svoja i da držim svoj fazon.

Kod partnera joj je kako kaže najbitnije poštovanje i razumevanje.

- Meni treba samo poštovanje i da razume moj posao. Da je normalan. Mislim da svaka žena koja nema interese, i ne gleda to u startu, želi od dečka da je normalan. To da li je plav, crn, visok ili nizak, mene to stvarno ne zanima, bitno mi je da je samo dobra osoba - rekla je ona, dodajući da je mnogo puta napravila pogrešan izbor:

- Opekla sam se mnogo puta, ali to je život, mladost. Na početku sam života, prvih ljubavi i veza. Bila sam naivna na početku i svi mi verujemo dok se ne opečemo, a kada se to desi, onda počneš da razmišljaš.

Na pitanje kakav je njen emotivni status i koliko je bitna podrška partnera u poslu kojim se bavi Zorana kaže:

- Kad ga nemaš, nije bitna, a kad ga imaš, jako je bitna. Mislim da je najbitnije da kad imaš nekog pored sebe da te podržava, a istovremeno ako nije iz tvoje branše, da se ne meša mnogo u posao, jer mnogo puta partner može da upropasti nešto, nekim pogrešnim vođenjem, ali uglavnom kad imaš nekog ko te podržava u svemu, to je najbitnije.

Autor: Nikola Žugić