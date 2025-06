Udaje se Elektra Elit! Sudbonosno DA će izgovoriti ovom mišićavom dasi: Svi će pamtiti moje venčanje... (FOTO+VIDEO)

Transrodna pevačica Elektra Elit uskoro staje na ludi kamen, i to sa muškarcem koji joj je, kako sama kaže, promenio život iz korena.

Njegov identitet do sada je bio obavijen velom misterije, ali kako saznaje reč je o MMA borcu Annanu Veledaru, markantnom sportisti i čuvenom neženji koji je konačno odlučio da se skrasi - i to baš sa Elektrom.

Spektakularna ceremonija biće održana 20. jula u Sarajevu, pod strogo kontrolisanim uslovima i daleko od očiju javnosti. Ipak, naši izvori otkrivaju da će venčanje biti prava bajka! Lokacija je već izabrana - raskošni luksuzni kompleks na obroncima Sarajeva, sa pogledom koji oduzima dah. Organizatori obećavaju venčanje iz snova, a cena celokupne proslave navodno dostiže neverovatnih pola miliona evra. Kako saznajemo, organizovaće svadbeno veselje i u Beogradu, s obzirom da Elektra veoma ceni i poštuje zemlju u kojoj je rođenda, a i poznato je da je veliki patriota.

Ona je angažovala čitav tim dekoratera i stilista kako bi sve bilo dovedeno do savršenstva. Dekoracije će biti u kombinaciji zlatne, bele i kristalne nijanse, sa cvećem koje se specijalno uvozi iz Holandije. Gosti će uživati u specijalno kreiranom meniju najpoznatijih balkanskih i svetskih kuvara, dok će pića teći u potocima od šampanjca do najskupljih vina i koktela.

Posebna pažnja biće posvećena venčanici - Elektra je već otputovala u Milano, gde je odabrala unikatni komad modne kuće poznate po haute couture haljinama, a čija vrednost se procenjuje na više desetina hiljada evra. Ovim povodom oglasila se Elektra.

- Tačno je da se udajem. Ja sam se trudila da to vešto krijem, ali vi novinari uvek nekako saznate i one najveće tajne. Svi znaju koliko sam ja dugo spominjala čuvenog "A" iz Sarajeva, i svi znaju koliko sam se često vraćala u taj grad, e sada se udajem za njega. Annan je uz mene sve ovo vreme, on je taj misteriozni muškarac kog sam krila sve ovo vreme - započela je, pa dodala:

- Odluka o braku nije dosla preko noći, mi to već planiramo još od početka prošle godine, ipak treba organizovati dva venčanja. I Sarajevo i Beograd će pamtiti moje venčanje jer biće kao iz 10 bajki ne iz jedne. Srećna sam što možete čuti i po mom glasu, voljena što je najbitnije, sve ostalo što sledi je kruna naše ljubavi- zaključila je Elektra.

Inače, kako nam otkriva izvor, na svadbi se očekuje više od 300 zvanica, među kojima su brojne javne ličnosti, estradne zvezde, političari i biznismeni. Zbog privatnosti, svi gosti su potpisali ugovore o tajnosti, a na licu mesta biće obezbeđenje i posebne mere kontrole.

Ko je zapravo Annan Veledar?

O njemu se do sada malo znalo, ali Annan je već uveliko poznat u sportskim krugovima. Visok, mišićav, istetoviran od glave do pete, važio je za jednog od najpoželjnijih neženja u regionu. "Momak kao od brega odvaljen", kako ga opisuju, uspešan je sportista koji živi potpuno drugačiji život nego njegova izabranica.

Veza sa Elektrom započela je pre nešto više od godinu dana, a sve je, kažu prijatelji, krenulo kao filmska romansa. lako je važio za žestokog i nedodirljivog, Annan je brzo pokazao svoju nežniju stranu upravo zbog Elektre, kojoj je, kako se vidi, potpuno posvećen.Pevačica mu je, kao dokaz ljubavi, posvetila čak tetovažu sa početnim slovom njegovog imena. Osim toga, njen hit "Živote moj" posvećen je upravo njemu - muškarcu koji je zauvek osvojio njeno srce.

Autor: M.K.