NATAŠA I DAČA 14 GODINA POSLE RAZVODA PONOVO ZAJEDNO: Ćerka Hana ne krije sreću! (FOTO)

Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, proslavila je završetak srednje škole, a na njeno matursko veče ispratili su je najbliži – mama Nataša, tata Danilo i mlađa sestra Katja.

Iako su Nataša Bekvalac i Dača Ikodinović razvedeni već 14 godina, oboje su se pojavili na istom mestu kako bi pružili podršku svojoj ćerki na jednoj od najvažnijih večeri u njenom životu.

Nataša je tim povodom na Instagramu podelila emotivnu poruku uz fotografije sa Hanom, ističući koliko je ponosna i srećna.

– Moj ponos, najveća životna sreća. Moje dete je maturiralo! Moj si ponos, najveća životna sreća, moja si radost, moja si zvezda i zvezda vodilja, najbolje što mi se u životu dogodilo je što sam tebe rodila!

Leti, živi, putuj, zabavljaj se, uči, rasti, greši, smej se, ljubavi moja! Ne postoji srećnija žena danas od mene, ni bolja ćerka na svetu od tebe! Voli te mama – napisala Nataša.

Uprkos tome što više nisu u braku, Nataša i Danilo godinama uspešno neguju prijateljski odnos u cilju zajedničkog roditeljstva. Nataša je ranije govorila o tome koliko joj je važno da između nje i Danila postoji dogovor i podrška kada je u pitanju Hanino vaspitanje.

"Dača je divan partner za vaspitanje deteta"

– Viđaju se, naravno, ali pričamo o životu. Ne može on za petak ili subotu nešto ekstremno i drastično da uradi. On je divan partner meni u vaspitanju, mi smo uvek na istoj strani, imamo jasne dogovore ko šta radi.

– Od kada se rodila nas dve živimo zajedno i to ne može da se poredi sa trenucima koji su, znam, genijalni, sa ocem, ali on za to kratko vreme neće da se trudi da joj očita bukvicu kako nije bila dobra, nego će se truditi da joj dopusti sve što joj ja ne dopuštam. (smeh)

– Mislim, to je negde i prirodno, da mi pokvari sve ono što sam radila, ali neka im i taj ventil. Ne ljutim se ja, sve dok je ljubavi i pozitivne energije, i da tata pokvari, pa ne može da našteti nešto što ja napravim – govorila je Nataša ranije za Telegraf.

