NE UMEM DA BUDEM ŽRTVA: Lidija Vukićević progovorila o odgajanju sinova i teškom periodu nakon RAZVODA: NIKO ME NIJE ZVAO DA RADIM

Lidija bez zadrške progovorila o teškim trenucima u životu koji su je napravili jačom!

Glimica Lidija Vukićević priznala je u jednom intervjuu za domaće medije kako je uspela da nakon kraha braka ponovo stane na noge i ostvari uspeh.

Lidija Vukićević ima dvojicu sinova Andreja i Davida, a iako je sama vaspitavala naslednike, ističe da nikada nije želela da pravi žrtvu od sebe.

- Ne volim ulogu žrtve, ne umem da budem žrtva. Ja ne podnosim izraz, to već svi znaju, 'samohrana majka'. Šta znači samohrana majka? Jao jadna ona, sama hrani decu. Valjda i taj muž učestvuje u tome nečemu. To samohrano mi vuče na jadno. Ako ne učestvuje, barem drugi izraz da se da. Ako ćemo kod toga, ja sam sama vaspitala svoju decu. Oni nikada nisu čuli da kukam, da se žalim. Mislim da se treba uhvatiti u koštac sa problemom. Mislim da ženama ponestaje hrabrosti i samopouzdanja. Meni je bio fokus da ja ostanem super, da budem dobro. Ako ja nisam dobro, onda nisu ni deca. Kao zadovoljna žena, biću zadovoljna majka i svojoj deci ću pružiti divno odrastanje, kao što sam i priuštila. Bilo je perioda kada nisam radila po 10 godina kada sam došla iz inostranstva. Niko me nije zvao da radim, nisu mnogi znali da sam se vratila u Srbiju. Ja sam se snašla. Otvorila sam svoju školu glume, napisala monodramu, pa sam i to probala. Sama sebi sam otvorila vrata. Sada radim i film "Žikina dinastija", i radim na seriji jednoj koja uskoro počinje da se snima, a na premijeru predstave u kojoj pevam ću vas uskoro pozvati - rekla je Lidija.

- Odrasla sam u veseloj i srećnoj kući punoj ljubavi. Sećam se, imali smo kućnu pomoćnicu koja nas je oduvek uveseljavala. Za Novu godinu nam je u čizme stavljala pomorandže, uvek je bilo radosti i veselih srca u mojoj kući. Moji roditelji su bili moderni i ja sam odrastala uz njihove žurke. Uvek je bila puna kuća ljudi i muzike, stalno se igralo i pevalo. Odrastala sam veoma srećno i imala sam najbezbrižnije i najlepše detinjstvo koje jedno dete može da poželi. Nikada nisam bila razmažena, prenela su mi da ostanem neko ko se samo bavi javnim poslom, a mene to ne određuje. To što sam ja poznata ličnost ne određuje moje ponašanje. Mene određuje to što sam ja unutra i šta ljudi misle o meni. Naravno, pravi ljudi, neću da komentarišem one što uvek imaju da kažu nešto i bace neki hejt. Posle svih ovih godina rada i druženja sa ljudima mogu veoma lako da procenim ljude -kazala je Lidija.

Autor: M. V.