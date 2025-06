NIJE PLANIRALA DA BUDE GLUMICA! Milica Milša se bavila manekenstvom, pa upisala TRI TEŠKA FAKULTETA, evo šta je zapravo po obrazovanju

Izvor: Hello, Foto: TV Pink Printscreen | |

Milica Milša otkrila da je zanimaju tri različite oblasti, pa priznala šta je zapravo završila od tri fakulteta koja je upisala!

Milica Milša na sceni je već dugi niz godina, a mnogima je postala i ostala omiljena glumica zbog brojnih popularnih serija u kojima igra glavne uloge.

Milša je godinama u srećnom braku je sa scenaristom Žarkom Jokanovićem, a njihovu skladnu porodicu čini i njen sin Antonije Isaković, koji je jedan vrlo skroman mladić.

- Mi smo tim u svemu što radimo. Muž i žena smo u svemu, dogovaramo se za sve - rekla je glumica koja je glumu upisala, kako kaže, slučajno.

- Iskreno, ne znam. Posle završene srednje škole upisala sam tri fakulteta, od kojih sam završila jedan, a to je Fakultet dramskih umetnosti. Druga dva fakulteta koja sam upisala bili su još Francuski jezik i književnost i Fizička hemija -rekla je glumica za domaće medije.

- Tada sam se bavila manekenstvom i svi su me nagovarali da treba da se bavim glumom, a ja uopšte nisam bila zagrižena za to. Kada sam upisala sva tri fakulteta, pitala sam majku šta da radim jer ne mogu sve odjednom. Rekla mi je da ću ostati onde gde osećam da mi je lepo. I tako je i bilo. Gluma je prevagnula -rekla je Milica.

Glumica je otkrila i odakle ljubav prema ove tri oblasti koje nisu povezane.

- Hemiju sam mnogo volela jer sam imala divnu profesorku u srednjoj školi, zvala se Jelena, koja mi je usadila ljubav prema toj nauci. Sećam se da sam i srednju školu izabrala sasvim slučajno. Otišla sam na odmor i rekla sam drugarima da me upišu u srednju školu koju i oni budu upisali. Kada sam se vratila sa odmora, pitala sam ih gde su me upisali, a oni uglas: "Fizičko ispitivanje materijala!" "Šta vam je to?!", upitala sam zbunjeno -rekla je Milica, pa dodala:

- Kaže imaćemo šest različitih predmeta iz fizike. Šokirala sam se kada sam to čula jer fiziku uopšte nisam volela. Tako sam zbog društva učila fiziku četiri godine i bila odličan đak -dodala je glumica.

- A za fakultet fizičke hemije sam se odlučila zbog moje drugarice Suzane iz klupe. Ja sam takva, gde idu moji drugari tu idem i ja. Ali, nekada se čovek mora odvojiti od društva - rekla je za nedavno za domaće medije Milica.

- Sećam se da sam joj, kada sam ga upoznala, rekla: “Molim te, kaži tvom drugu da ne dolazi u ozbir.” Ubrzo posle toga smo se venčali. Život ume da nas demantuje na najbolji mogući način. Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku trudio se da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu. Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili - pričala je ranije popularna glumica.

Autor: M. V.