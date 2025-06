Damir Handanović otkrio da ga JEDNA PESMA podseća na Sašu Popovića: Komponovao je veliki hit, a direktor Granda se oduševio: Zvao me je i rekao: 'GENIJE, TI SI RAZVALIO FESTIVAL SA OVIM'

Danir Handanovič progovorio o saradnji sa Sašom Popovićem i velikom hitu koji je komponovao!

Kompozitor Damir Handanović otkrio je u jednoj emisiji kakav odnos je imao sa „Grand produkcije“ Sašom Popovićem. Damir je tom prilikom ispričao kako je nastao jedan od najvećih hitova koje je napravio, a kasnio objavio i u novom ruhu - "Žena za sva vremena".

Damir je ispričao kako je podigao pravu buru sa pesmom „Žena za sva vremena“ koju je komponovao za Milana Dinčića Dinču, i ispričao nekoliko anegdotnih situacija koje su nastale nakon što je ta pesma osvojila čitav Grand.

-To je bio Grandov festival 2010. godine, sećam se, Saša Popović me je tada zvao i rekao mi: „Genije, pa bre, razvalio si ceo festival sa ovom pesmom“. Ja mu kažem: „Pa dobro, šta da radim, valjda ti odgovara to?“, na šta će on. „Pa jeste, odgovara mi, nego sad će svi hteti da idu kod tebe“ (smeh) – ispričao je Damir kako je protekao taj razgovor nakon velikog uspeha ovog hita.

On je otkrio i da su se Popović i on tada često imali duhovite opaske na ovu temu.

-Tada smo se šalili Sale i ja. U to vreme postojala je nagrada, a bila je i u dva Grandova prethodna festivala koja je najslušanija pesma i najveći hit, i trebalo je da dobije novčanu nagradu. I baš se tada ugasi novčana nagrada – prisetio se Damir.

Kompozitor je otkrio i kako je komantarisao tu novonastalu situaciju sa Marinom Tucaković, sa kojom je tesno sarađivao.

-Ja kažem koliko se sećam Marini: „Nema, sad ne dobijamo nagradu“, a ona će meni: „Pa eto, uvek kad mi nešto dođemo, nemamo nagradu. Kažu nema para za nas“ (smeh). Uvek smo imali te neke anegdote ali svakako to je bio jedan lep period. Ta pesma me bukvalno podseća na velikog Sašu Popovića. Kad je slušao, on je odmah rekao da je ovo megahit – zaključio je Damir.

Autor: M. V.