CECA STIGLA U NIŠ: Zasijala pred novinarima i fanovima, pa najavila SPEKTAKL za 28. jun (FOTO)

Ceca stigla u Niš kako bi najavila koncert za 28. jun!

Popularna muzička zvezda Svetlana Ražnatović Ceca danas je stigla u Niš, gde će 28. juna na Vidovdan održati veliki solistički koncert. Ovo će biti jedan od najiščekivanijih muzićkih događaja ovog leta na teritoriji cele Srbije.

Ceca je već izazvala veliku pažnju dolaskom u Niš, a fanovi i predstavnici medija su je dočekali sa oduševljenjem. Već uveliko se fanovi pripremaju za spektakl koji će po svemu sudeći oboriti rekorde posećenosti.

Na koncertu se očekuju hiljade obožavalaca iz svih krajeva Srbije, ali i regiona. Ulaznice su već u prodaji, a interesovanje raste iz dana u dan.

Inače, upravo zbog ovog koncerta Ceca neće prisustvovati finalu "Zvezda Granda" što je nedavno i sama potvrdila.

- Ceca će biti u Nišu 28. juna na Vidovdan. Moj veliki solistički koncert u Nišu, naravno, moj rodni jug Srbije. Žao mi je što neću biti uz svoje kandidate koji su prošli u finale, ali šta da se radi, posao zove, publika čeka, nema tu kalkulacije. Da li zbog toga što sam sa Juga, ali moraš priznati moja publika je svuda ista, reakcije su svuda burne, ali emotivno burne. Koncert 2013. godine u Nišu obeležio je snimak na kome pevam "Kukavicu" i plačem. Ja ne znam uz koju pesmu će me poneti atmosfera, emocija. Kad sam poslednji put izašla pred nišku publiku, imala sam knedlu u grlu sve vreme i govorila sam sebi: "Ako te savladaju suze i emocije, ti možeš da siđeš sa bine odmah". Jer neću prestati da plačem. To je prosto neki naboj emocija i zavisi u kakvom si emotivnom stanju tog dana. Svi smo mi samo ljudi. Ja želim da se u Nišu radujem sa svojom publikom, da se veselim, pa i ako se desi neka suza emotivna, što da ne, sve je to za ljude - rekla je pevačica nedavno za domaće medije.

Autor: M. V.