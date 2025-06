GORE DRUŠTVENE MREŽE ZBOG NJENIH FOTKI: Pevačica samo što se porodila pozira bez brushaltera, a izgleda kao bomba (FOTO)

Katarina Živković šokirala najnovijom objavom na Instagramu!

Pevačica Katarina Živković nakon porođaja brzo je uspela da vrati staru liniju, a sada je pozirala u izazovnoj kombinaciji. Katarina je na sebi imala providnu žutu haljinu sa prorezima, a ispod nje nije imala brushalter.

Dekolte je većim delom prekrila njena dugačka kosa, a svaki mišić joj se ocrtavao kao rezultat napornih treninga.

Komplimenti su se nizali, a mnogi komentarišu da je sada zgodnija nego pre porođaja.

Podsetimo, Katarina svog partnera krije od očiju javnosti zbog čega se susrela sa raznim komentarima, poput toga da je u vezi sa oženjenim muškarcem. Kako kaže, na negativne komentare se ne obazire.

- Porodica je za mene svetinja, ja to doživljavam kao album sa fotografijama. To neću dati svima, već najbližim ljudima. Svako ko me prati na mrežama me ne prati iz ljubavi, neku su jer ih zanima, a neki jer me ne vole i traže mi mane. Ne dam na svoju porodicu, pogotovo sada. Odlučila sam da ja budem eksponirana, ali ne želim da na to osudim ljude oko sebe i porodicu. To ne prija svakome i ne želi to svako - rekla je pevačica u intervjuu za domaći medij i dodala:

- To je ono razmišljanje :" Ako izađete u restoran i ne slikate, znači da niste jeli". Odlučila sam da ne eksponiram partnera, dete i porodicu. Ne zanima me šta ljudi pričaju i ne želim da se pravdam nikome niti dokazujem -zaljučila je Katarina.

