BLAM VEKA! Pevačica pomešala proslavu na kojoj je nastupala: Umesto prvog rođendana, gostima najavila MLADENCE

Jelena Kostov progovorila o jednom od svojih najvećih planova!

Jelena Kostov važi za pevačicu koja gradi karijeru svojim pesmama, a ne skandalima, međutim pehovi kao sastavni deo svakog posla, nisu zaobišli ni nju.

Naime, Jelena je jednom prilikom ispričala najveći blam koji joj se dogodio na jednom veselju kada su gosti ostali u šoku.

Naime, ona je svim gostima rekla da ustanu i izgovorila rečenicu kojoj se niko nije nadao.

– To je bio nastup pre više od 15 godina, ja sam uzela da najavim, kao da se odvažim, a bio je prvi rođendan i zamolila sam goste da ustanu i velikim apalauzom pozdrave mladence. Svi su me gledali i pitali se odakle je došla ova devojka i šta radi ovde– prisetila se pevačica svojevremeno za domaći medij.

Podsećamo, Kostova je do sada je imala samo jednu interevenciju koju i ne smatra estetskom korekcijom, ali kako kaže jednog dana će morati da uradi nešto više.

-Zadovoljna sam svojim izgledom, još uvek ništa nisam radila na sebi, to se vidi. Uradila sam samo zube, to svi rade, to nije estetska korekcija. Odolela sam estetskoj hirurgiji, ali nemam ništa protiv toga – rekla je Jelena za Grand.

Autor: M. V.