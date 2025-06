Postavljao joj je ULTIMATUME, nismo se... Boža Džons ŠOKIRAN Eleninim postupkom, za sve krivi njenog dečka Ognjena, ovo su detalji!

14. juna u PFI studiju u Šimanovcima održano je spektakularno finale rijalitija "Farmeri", rijalitija koji je emitovan na Narodnoj TV, a sada se oglasio Boža Džons za Pink.rs, s obzirom na to da večeras gostuje na Narodnoj TV upravo sa Elenom Petrović .

Kako kaže Boža Džons, Elena Petrović, za kojom je kukao skoro osam meseci u rijalitiju "Farmeri", otpratila ga je sa instagrama, te sumnja da ju je na to naterao njen dečko Ognjen Ravić.

- Otpratila me je sa instagrama, sve storije mi je gledala, samo kada sam ušao na njen profil, nije ono da joj uzvratim, nikada je nisam pratio. Verovatno me je otpratila kada se zapratila sa Ognjenom, nismo se čuli nikako, ona moj broj ima, ja njen nemam. Niti sam je video od finala, niti smo se čuli, nadao sam se da će mi pustiti poruku da se zahvali za sve što sam činio za nju, a ona se nije našla za shodno ni to da uradi. Pustićemo vreme da uradi svoje...Mislim da joj je Ognjen rekao da me otprati, tamo joj je postavljao ultimatume, ne može Ognjen nju da isprati kao muškarac, njoj treba muškarčina. Nisam ni ja za nju - rekao je Boža za Pink.rs, a onda se osvrnuo na odnos sa Viktorijom:

Sa Viktorijom se čujem, treba da se vidimo ovih dana i da se upoznamo i porazgovaramo o raznim dešavanjima, zanimljvo mi je to čime se bavi, radi kao blogerka, vidim da je i manekenka

Podsetimo, Ognjen nije imao reči hvale kada je Boža u pitanju, te je osuo paljbu po njemu u intervjuu za Pink.rs po izlasku iz rijalitija, a koji možete pročitati u nastavku:

- Boža kao Boža, mogu da kažem da u dubini duše nije loš dečko, ali je malko zaostao po pitanju ljubavnog polja. Opsesivan je i ne može da skapira da je devojka zauzeta, u ovom slučaju je Elena i jednostavno ne želi da prihvati činjenicu da smo mi zajedno - rekao je između ostalog Ognjen, a ostatak pročitajte u linku ispod:

Autor: Nikola Žugić